Ultima perioadă a fost una destul de grea pentru Teodora Stoica. La începutul lunii septembrie, fiica lui Meme Stoica l-a pierdut pe Roată, cățelușul care i-a fost cel mai bun prieten vreme de 13 ani. Această pierdere a afectat-o destul de mult, iar recent aceasta a decis să se interneze într-un resort medical de lux din Australia. Cât a scos din buzunar pentru o săptămână petrecută acolo?

Fiica lui Mihai Stoica avea o relație specială cu patrupedul și îl implica în aproape toate activitățile pe care le avea. Pierderea a afectat-o profund pe Teodora Stoica. Aceasta a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, iar recent a decis să se interneze într-o clinică de lux din Australia.

Cât a plătit Teodora Stoica pentru o săptămână la clinica din Australia

Deși medicii de acolo i-au propus un tratament de 21 de zile, Teodora Stoica a ales să stea doar o săptămână, iar la această decizie a contribuit și suma pe care ar fi trebuit să o scoată din buzunar. Aceasta a explicat în mediul online că planul alimentar și cazarea costă 3.000 de euro.

Iar la aceste costuri se mai adaugă și cele pentru tratamentele și modulele pe care pacientul dorește să le urmeze. Pentru întreaga experiență, fiica lui Meme Stoica a plătit, în total, aproape 7.000 de euro pentru o săptămână.

„Îți alegi cât vrei să stai. Eu am ales o săptămână, ei îți recomandă 21 de zile, dar nu se putea așa ceva. O săptămână este 3.000 de euro cazarea și mâncarea, planul alimentar personalizat. După care se adaugă, în funcție de ce modul îți alegi și ce tratamente mai faci, și ajunge cam 6.000-7.000 de euro pe săptămână”, a spus Teodora Stoica, în mediul online.

Însă, deși prețul poate părea unul destul de piperat, Teodora Stoica spune că a meritat. Starea ei s-a îmbunătățit considerabil, iar pentru asta este fericită. Tânăra este genul de persoană care preferă să investească în ea și în experiențe decât în lucruri materiale.

„Eu sunt o persoană care întotdeauna o să investească în ea, nu într-o geantă sau în ceva material, în experiențe de genul ăsta care mă ajută pe termen lung. Sunt sigură că o să mai testez și alte resorturi, nu acum, dar în viitor. Cred că merită să investești în tine și văd diferența în bine prin faptul că pot să vorbesc din nou. Mi se pare că sunt din nou mai deschisă cu mine, cu cei din jur, ceea ce eu nu mai puteam să fac. Înainte singurul lucru la care mă gândeam era că l-am pierdut, acum nu mai e așa”, a mai spus Teodora Stoica.

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Foto: Instagram