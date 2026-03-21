Teodora Stoica își deschide propria afacere! În ce domeniu se lansează fiica lui Meme Stoica: „Încep cu o provocare destinată femeilor”

De: Alina Drăgan 21/03/2026 | 17:55
Teodora Stoica își deschide propria afacere /Foto: Instagram
În urmă cu mai mult timp, Teodora Stoica s-a confruntat cu unele probleme de sănătate destul de grave. Din fericire a reușit să treacă peste ele, iar de atunci și-a schimbat complet stilul de viață, de la alimentație, până la sport. Iar acum, fiica lui Meme Stoica a decis să împărtășească din experiența ei și își lansează propria afacere.

Din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, Teodora Stoica a trebuit să își schimbe radical viața și să se îndrepte către un stil de a trăi mai sănătos și mai echilibrat. A reușit, iar după ce a fost vindecată a început să vorbească despre experiența ei, pentru a îi ajuta pe cei care trec prin situații similare.

Teodora și-a schimbat radical stilul de viață, are o acum o diplomă în nutriție și este familiarizată cu tot ce înseamnă sport și alimentație sănătoasă. Ei bine, din toate aceste transformări prin care a trecut, s-a născut și ideea noii afaceri pe care aceasta urmează să o lanseze. Mai exact, Teodora Stoica își va deschide propria platformă de wellness, unde o să ofere sfaturi avizate pentru cei interesați.

„Îmi fac o platformă de wellness în care o să fie mai multe lucruri, dar o să zic mai mult pe canalul meu. Nu este o aplicație încă, Doamne ajută să fie și o aplicație, dar o să încep cu un site. O să încep cu o provocare destinată femeilor mai mult. În curând puteți să vă și înscrieți. Cred că în două săptămâni așa”, a declarat Teodora Stoica, potrivit libertatea.ro.

Teodora Stoica și-a schimbat radical stilul de viață

Așa cum spuneam, în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, fiica lui Meme Stoica și-a schimbat radical stilul de viață. Schimbarea a fost una extrem de pozitivă, care a învățat-o să trăiască sănătos și responsabil. Acum, tânăra acordă mult mai multă atenție alimentației echilibrate, nu uită niciodată de mișcarea fizică și, cel mai important, nu mai uită de odihnă.

„Depinde de perioade. Când sunt mai aglomerată, prefer să fac un fasting mai agresiv. Nu e pentru toată lumea, nu dau sfaturi, dar eu funcționez așa și acum. De exemplu, mănânc prima masă la ora 17.00. Am făcut și fasting de 24 de ore, doar cu apă, dar acum nu, îl țin pe cel intermitent, cam 18-20 ore. Și multă odihnă. Somnul este super important.

Nu e bine să faci sport chiar în fiecare zi. Dacă pui prea multă presiune pe tine atunci renunți. De trei ori pe săptămână ar fi frumos. Minim. Dar pilates-ul ajută mult. E mai drăguț decât la sală, să tragi de greutăți. Ajută foarte mult să ai un plan alimentar sau, mă rog, să nu îți bați joc de corpul tău practic”, a mai spus Teodora Stoica.

Teodora, fiica lui Meme Stoica, dezvăluiri tulburătoare după ce a aflat că are cancer: „Am primit diagnosticul la 24 de ani”

Mai mulată nu se poate! Chiar și rapidiștii și dinamoviștii vor face ochii cât cepele! Fata lui Meme Stoica i-a ”blocat”!

 

Recomandarea video

Iți recomandăm
Furtuna Therese face ravagii! Cod portocaliu de ninsori și vânt puternic
Știri
Furtuna Therese face ravagii! Cod portocaliu de ninsori și vânt puternic
Alex Bodi, mesaj cu subînțeles, dupǎ ce Ancuța i-a dat block: „Când pui maimuța pe tron”
Știri
Alex Bodi, mesaj cu subînțeles, dupǎ ce Ancuța i-a dat block: „Când pui maimuța pe tron”
„Locul unde cămilele se tem să meargă”: 200 de schelete au fost descoperite într-un cimitir preistoric din deșertul Sahara
Mediafax
„Locul unde cămilele se tem să meargă”: 200 de schelete au fost descoperite...
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă de curățare și restart”
Gandul.ro
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026:...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe fiecare nivel al navei. Cabina nu mai era. Era o gaură mare”
Adevarul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce...
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la 1 iulie 2027
Click.ro
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi 24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea...
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
Digi24
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Un patron român și-a urmărit angajații cu un body-cam. Ce a urmat l-a costat scump
go4it.ro
Un patron român și-a urmărit angajații cu un body-cam. Ce a urmat l-a costat scump
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă de curățare și restart”
Gandul.ro
Neti Sandu dezvăluie zodia care își va schimba radical viața în aprilie 2026: „O perioadă...
