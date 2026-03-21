Teodora Stoica își deschide propria afacere! În ce domeniu se lansează fiica lui Meme Stoica: „Încep cu o provocare destinată femeilor”

În urmă cu mai mult timp, Teodora Stoica s-a confruntat cu unele probleme de sănătate destul de grave. Din fericire a reușit să treacă peste ele, iar de atunci și-a schimbat complet stilul de viață, de la alimentație, până la sport. Iar acum, fiica lui Meme Stoica a decis să împărtășească din experiența ei și își lansează propria afacere.

Din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, Teodora Stoica a trebuit să își schimbe radical viața și să se îndrepte către un stil de a trăi mai sănătos și mai echilibrat. A reușit, iar după ce a fost vindecată a început să vorbească despre experiența ei, pentru a îi ajuta pe cei care trec prin situații similare.

Teodora și-a schimbat radical stilul de viață, are o acum o diplomă în nutriție și este familiarizată cu tot ce înseamnă sport și alimentație sănătoasă. Ei bine, din toate aceste transformări prin care a trecut, s-a născut și ideea noii afaceri pe care aceasta urmează să o lanseze. Mai exact, Teodora Stoica își va deschide propria platformă de wellness, unde o să ofere sfaturi avizate pentru cei interesați.

„Îmi fac o platformă de wellness în care o să fie mai multe lucruri, dar o să zic mai mult pe canalul meu. Nu este o aplicație încă, Doamne ajută să fie și o aplicație, dar o să încep cu un site. O să încep cu o provocare destinată femeilor mai mult. În curând puteți să vă și înscrieți. Cred că în două săptămâni așa”, a declarat Teodora Stoica, potrivit libertatea.ro.

Teodora Stoica și-a schimbat radical stilul de viață

Așa cum spuneam, în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat, fiica lui Meme Stoica și-a schimbat radical stilul de viață. Schimbarea a fost una extrem de pozitivă, care a învățat-o să trăiască sănătos și responsabil. Acum, tânăra acordă mult mai multă atenție alimentației echilibrate, nu uită niciodată de mișcarea fizică și, cel mai important, nu mai uită de odihnă.

„Depinde de perioade. Când sunt mai aglomerată, prefer să fac un fasting mai agresiv. Nu e pentru toată lumea, nu dau sfaturi, dar eu funcționez așa și acum. De exemplu, mănânc prima masă la ora 17.00. Am făcut și fasting de 24 de ore, doar cu apă, dar acum nu, îl țin pe cel intermitent, cam 18-20 ore. Și multă odihnă. Somnul este super important. Nu e bine să faci sport chiar în fiecare zi. Dacă pui prea multă presiune pe tine atunci renunți. De trei ori pe săptămână ar fi frumos. Minim. Dar pilates-ul ajută mult. E mai drăguț decât la sală, să tragi de greutăți. Ajută foarte mult să ai un plan alimentar sau, mă rog, să nu îți bați joc de corpul tău practic”, a mai spus Teodora Stoica.

