Teodora Stoica, devastată! Roată, cățelușul ei, a murit: ”Nimic nu mai are sens!”

Fiica lui Mihai Stoica este devastată! Teodora trece prin momente extrem de grele după ce l-a pierdut pe Roată, cățelușul care i-a fost cel mai bun prieten vreme de 13 ani. Aceasta avea o relație foarte strânsă cu animalul său, iar decesul acestuia i-a adus multă suferință. Teodora Stoica a publicat un mesaj emoționant în mediul online.

Teodora Stoica și-a pierdut recent cel mai bun prieten. Este vorba despre Roată, cățelușul pe care îl avea de mai bine de 13 ani. Patrupedul s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate, iar sfârșitul acestuia a adus multă durere.

Fiica lui Mihai Stoica avea o relație specială cu patrupedul și îl implica în aproape toate activitățile pe care le avea. Aceasta a anunțat durerea prin care trece în mediul online, unde a postat un mesaj emoționant.

„Nu știu ce să zic. Nu știu cum să vorbesc despre copilul meu la trecut. Nu știu cum să spun «era» despre cineva care pentru mine era tot. O mare parte din mine a murit cu el. Nimic nu mai are sens. Nu înțeleg cum acum o săptămână era aici, lângă mine, și acum pur și simplu nu mai e. Cum poate să existe lumea în continuare fără el în ea? Mă rog la Dumnezeu să mă trezesc din coșmarul acesta”, a scris Teodora Stoica, în mediul online.

„Am știut că e ceva în neregulă”

În ultimele zile, Teodora Stoica a simțit tragedia ce avea să îi aducă multă tristețe. Starea micuțului Roată a început să se deterioreze, iar acesta a început să nu mai mănânce deloc. Iar semnul care a alarmat-o cel mai tare a fost atunci când patrupedul a renunțat la locul său din pat și a ales să doarmă pe jos.

Deși a înțeles ce avea să se întâmple, Teodora Stoica a încercat să se agațe de orice fărâmă de speranță. Aceasta se bucura la fiecare semn de „normalitate” și spera ca deznodământul tragic să se amâne cât mai mult.

„Am știut că e ceva în neregulă din momentul în care nu a mai vrut să doarmă lipit de mine, în pat, așa cum am dormit aproape toți cei 13 ani. Mi-am luat o saltea și am dormit lângă el, pe jos. Ușor, ușor nu a mai mâncat deloc. Am încercat orice. Mă bucuram la orice îmbunătățire: că a luat o gură de mâncare de pisici, că a mâncat o bucată de carne de pui”, a mai spus Teodora Stoica.

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