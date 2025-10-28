Acasă » Știri » Șir de ghinioane pentru Teodora Stoica! Ce a putut păți fiica lui Meme: „Nu e ziua mea clar”

Șir de ghinioane pentru Teodora Stoica! Ce a putut păți fiica lui Meme: „Nu e ziua mea clar”

De: Alina Drăgan 28/10/2025 | 11:02
Șir de ghinioane pentru Teodora Stoica! Ce a putut păți fiica lui Meme: „Nu e ziua mea clar”
Șire de ghinioane pentru Teodora Stoica /Foto: Instagram
Șir de ghinioane pentru Teodora Stoica! Fiica lui Mihai Stoica nu și-a început săptămâna prea bine. Ghinionul a venit peste ea și nu a mai lăsat-o în pace. Teodora le-a povestit urmăritorilor din mediul online tot ce i s-a întâmplat. Unii s-au amuzat copios, iar alții au fost ceva mai empatici și au compătimit-o.

Teodora Stoica a vrut să înceapă săptămâna cu voie bună și optimism, însă universul pare că a fost împotriva ei. Dimineața de luni a pornit în forță pentru Teodora, însă entuziasmul ei a fost frânt repede. Nici bine nu și-a început ziua că a și primit prima lovitură, la propriu.

Ghinioane pentru Teodora Stoica

Din neatenție, grăbindu-se să plece de acasă pentru a ajunge la o programare la coafor, Teodora Stoica a dat cu capul în ușă. Lovitura a fost puternică, iar imediat un cucui mare i-a apărut în frunte.

„Am dat cu capul în ușă și simt cum se formează un cucui”, a scris Teodora în mediul online.

Însă, micul incident nu a oprit-o pe Teodora. Cu cucuiul în frunte și cu punga de gheață pe el, tânăra a pornit către coafor.

„Orice ar fi, programarea la păr nu se ratează”, a mai spus Teodora.

Șire de ghinioane pentru Teodora Stoica

Șire de ghinioane pentru Teodora Stoica

Ei bine, șirul de ghinioane nu s-a oprit aici pentru Teodora Stoica. Bucuroasă că a ajuns la coafor la timp, aceasta s-a lăsat pe mâna specialistului, însă universul i-a jucat din nou feste.

Pentru ca „meniul” să fie complet, Teodora Stoica s-a mai confruntat cu o altă problemă. Aceasta s-a înroșit complet în zona gâtului, în urma unei reacții alergice, probabil la produsele pentru păr folosite de coafeza care s-a ocupat de podoaba ei capilară.

„Azi nu e ziua mea clar. O mică reacție alergică”, a mai spus Teodora Stoica.

Șire de ghinioane pentru Teodora Stoica /Foto: Instagram

Foto: Instagram

