Larisa Udilă și Alexandru Ogică, în doliu! Au înmormântat-o în urmă cu o zi: ”Ne primea mereu cu brațele deschise”

Larisa Udilă și Alexandru Ogică traversează o perioadă dificilă, după ce familia lor a pierdut un om important. Bunica lui Alexandru Ogică s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, iar moartea acesteia a lăsat multă tristețe în sufletele celor care au cunoscut-o și au iubit-o.

Pentru Alexandru Ogică, pierderea este cu atât mai apăsătoare cu cât bunica sa a ocupat un loc important în viața lui încă din copilărie. Momentele petrecute alături de ea și amintirile construite de-a lungul anilor fac ca această perioadă să fie una extrem de grea pentru soțul Larisei Udilă. Ieri au condus-o pe ultimul drum.

Larisa Udilă și Alexandru Ogică sunt în doliu!

Durerea este împărtășită și de Larisa, care a avut, la rândul ei, o legătură apropiată cu bunica soțului său. Influencerița a povestit în mediul online că femeia nu a fost doar bunica lui Alexandru, ci un om care a făcut parte și din propria ei copilărie.

În acest context, moartea bunicii lui Alexandru a reprezentat o lovitură puternică pentru ambii parteneri. Larisa a ales să îi fie aproape soțului său în aceste zile, încercând să îl sprijine și să îl ajute să depășească mai ușor perioada dificilă prin care trece.

Influencerița a transmis și un mesaj emoționant în mediul online, în care a vorbit despre pierderea suferită de familie și despre impactul pe care l-a avut această veste asupra lor. Prin cuvintele sale, Larisa a lăsat să se înțeleagă cât de apropiată era de femeia care a făcut parte din viața familiei lui Alexandru.

”Am fost alături de Ogi în aceste zile în care și-a pierdut bunica și cred că, în astfel de momente, îți dai seama încă o dată cât de repede trece timpul. O bunică ce ne-a făcut copilăria superbă, care ne îndeplinea toate poftele și ne gătea toate felurile de mâncare la care visam noaptea. Un om care ne primea mereu cu brațele deschise și se lăuda cu noi peste tot”, a spus Larisa Udilă, pe Instagram.

Bunica lui Alexandru Ogică a fost descrisă de Larisa prin prisma amintirilor frumoase pe care le-a lăsat în urmă. Ea și-a amintit cu drag de perioada copilăriei și de felul în care femeia reușea să creeze o atmosferă specială pentru cei din jurul ei.

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