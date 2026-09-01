Mădălina Ghenea, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios. Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar!

Mădălina Ghenea, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios. Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar!
Mădălina Ghenea/Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mădălina Ghenea a reușit din nou să atragă atenția publicului, de această dată nu printr-o apariție spectaculoasă pe covorul roșu, ci printr-o fotografie publicată pe rețelele de socializare. Actrița și fotomodelul român a postat o imagine în care apare într-un moment de apropiere alături de un bărbat a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Fotografia a fost suficientă pentru ca fanii vedetei să înceapă să se întrebe dacă Mădălina Ghenea trăiește în prezent o nouă poveste de iubire. Vedeta este cunoscută pentru discreția pe care o păstrează atunci când vine vorba despre viața sentimentală, astfel că orice apariție care poate sugera existența unui nou partener devine rapid subiect de interes.

Mădălina Ghenea are un nou iubit?

În imagine, Mădălina Ghenea apare într-o ipostază relaxată și apropiată de un bărbat. Cei doi sunt surprinși într-un moment tandru, iar atmosfera fotografiei lasă impresia unei relații bazate pe apropiere și familiaritate.

Un detaliu care a atras atenția este faptul că bărbatul nu este prezentat în mod clar publicului. Actrița nu i-a dezvăluit identitatea și nici nu a oferit informații suplimentare care să lămurească natura relației dintre cei doi.

Mădălina Ghinea/foto: Instagram

Imaginea o surprinde pe Mădălina Ghenea ținând în brațe un urs panda de pluș, în timp ce bărbatul se află foarte aproape de ea. Postarea are o atmosferă intimă, însă fără să ofere suficiente indicii pentru a confirma oficial că este vorba despre o nouă relație.

Viața sentimentală a Mădălinei Ghenea a fost de-a lungul timpului intens urmărită, mai ales datorită relațiilor sale cu persoane cunoscute din lumea internațională a filmului, modei și sportului.

Una dintre cele mai mediatizate relații a fost cea cu tenismenul bulgar Grigor Dimitrov. Cei doi au devenit un cuplu în 2023, iar imaginile în care apăreau împreună au atras rapid atenția presei internaționale.

Povestea lor nu a avut însă o evoluție de lungă durată. După câteva luni în care au fost văzuți împreună și au publicat imagini din perioada petrecută în cuplu, cei doi au renunțat treptat la aparițiile comune în mediul online. În toamna lui 2023, fotografiile lor împreună au dispărut de pe rețelele de socializare, iar cei doi au încetat să se mai urmărească pe platformele sociale.

VEZI ȘI: Madalina Ghenea e bolnavă! Mesajul postat de pe patul suferinţei

Moment emoționant la Chefi la cuțite. Richard Abou Zaki, cuvinte speciale pentru Florinel

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Larisa Udilă și Alexandru Ogică, în doliu! Au înmormântat-o în urmă cu o zi: ”Ne primea mereu cu brațele deschise”
Larisa Udilă și Alexandru Ogică, în doliu! Au înmormântat-o în urmă cu o zi: ”Ne primea mereu cu brațele deschise”
Teodora Stoica, devastată! Roată, cățelușul ei, a murit: ”Nimic nu mai are sens!”
Teodora Stoica, devastată! Roată, cățelușul ei, a murit: ”Nimic nu mai are sens!”
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1: ”De asta am acceptat propunerea de a fi prezentator la Furnicuțele”
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1: ”De asta am acceptat propunerea de a fi prezentator la Furnicuțele”
Cine este și cu ce se ocupă Bogdan Boitor, bărbatul cu care Ilinca Vandici va avea un copil
Cine este și cu ce se ocupă Bogdan Boitor, bărbatul cu care Ilinca Vandici va avea un copil
Anca Pandrea și-a schimbat testamentul înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Anca Pandrea și-a schimbat testamentul înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
Mediafax
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Click.ro
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Digi 24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
Digi24
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Gandul.ro
VIDEO / Un cioban a găsit drona de la Vaslui și i-a scos două fire: „Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.