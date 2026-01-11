Acasă » Știri » Ritualul de beauty al Monicăi Bîrlădeanu. Care este secretul buzelor ei?

De: Andreea Stăncescu 11/01/2026 | 07:20
Ce ritual de îngrijire are Monica Bîrlădeanu / Sursa foto: Social media
Monica Bîrlădeanu are o rutină de frumusețe bine pusă la punct, care combină produse eficiente, tratamente profesionale și îngrijirea părului. Actrița reușște să arate impecabil la 47 de ani și să rămână veșnic tânără.

Monica Bîrlădeanu impresionează printr-un aspect impecabil, având câteva secretele de frumusețe care au ieșit la iveală. Printre preferințele ei de make-up se numără creionul de buze în nuanța nude rose, un produs de care nu se poate despărți. Actrița a descoperit masca moleculară, pe care o consideră esențială și pe care o folosește înaintea oricărei filmări sau ședințe foto, obținând rezultate spectaculoase.

Ritualul de beauty al Monicăi Bîrlădeanu

Unul dintre trucurile ei de beauty cele mai spectaculoase este „sigilarea” aplicată cremelor și măștilor de față cu folie transparentă sau cu măști speciale de silicon, care împiedică produsul să se oxideze și îl forțează să pătrundă complet în piele. Actrița folosește aceste măști atât pentru față, cât și pentru zona ochilor, realizând și videoclipuri demonstrative.

De asemenea, un produs de beauty pe care actrița îl recomandă este gelul pentru drenaj limfatic, pe care îl folosește în mod frecvent. Este ideal pentru reducerea retenției de apă și menținerea fermității pielii. Pentru tratamente profesionale, Monica Bărlădeanu optează pentru combinații cu pastile cu particule de aur și geluri efervescente pentru exfoliere, urmate de seruri superactive aplicate cu ultrasunete și masaj cu infraroșu, obținând o piele atât de netedă încât machiajul devine aproape inutil.

Sursa foto: Social media

Monica Bîrlădeanu are multă grijă și de părul ei

Pe lângă îngrijirea tenului, Monica Bîrlădeanu are grijă și de părul ei. După ce a testat numeroase produse împotriva căderii părului, a descoperit o rețetă simplă și eficientă: 10 picături de ulei esențial de rozmarin, 10 de levănțică, 10 de cedru, 3 linguri de ulei de ricin și un gălbenuș de ou. Masând scalpul cu această mască și lăsând-o să acționeze o oră sau mai mult, căderea părului este stopată încă de la a doua aplicare.

