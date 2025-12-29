Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion

Dacă ai dat iama în bucatele de Crăciun iar acum îți dorești să scapi rapid de ele, trebuie să știi că activitatea fizică e musai să fie intensă în perioada următoare. Ba mai mult, ea trebuie corelată cu un regim adecvat. Nu este însă indicat, dacă până acum ai mâncat excesiv, să faci brusc foamea de azi și până la Revelion.

Pentru funcționarea normală a organismului și pentru a regla aportul de grăsimi trebuie să bei 2-2,5 litri de apă pe zi. Consumul unei cantități mari te va ajuta, de asemenea, să mănânci mai puțin, deoarece te vei simți sătul/ă. În plus, consumul de apă cu o jumătate de oră înainte de masă facilitează, de asemenea, digestia.

Trucuri care te ajută să slăbești

Dana, antrenor de fitness, are pentru tine câteva trucuri care îți pot fi de folos în acest proces:

Mersul pe jos: Activitatea de tip LISS (Low Intensity Steady State Cardio), adică mersul pe jos, este una dintre cele mai eficiente metode pentru a arde grăsimile. Antrenamentele mai intense: După o zi cu exces caloric, poți să faci un antrenament mai dificil sau să crești intensitatea pentru a consuma mai multă energie. Creșterea deficitului caloric controlat: Poți reduce puțin caloriile pentru câteva zile, dar revino rapid la aportul caloric normal. Un deficit prea agresiv nu este sustenabil și va duce, cel mai probabil, la abandon.

Reamintim că alimentele gata preparate sunt pe primul loc printre produsele care cauzează creșterea în greutate. Dacă vrei să-ți controlezi silueta, e de preferat să le elimini din meniul tău, deoarece conțin mult zahăr și grăsimi. În schimb, alege alimente sănătoase cu un conținut ridicat de fibre.

Mănâncă pește de două ori pe săptămână

Datorită conținutului de Omega-3, peștele se numără printre alimentele care ajută la obținerea siluetei mult dorite. Nutriționiștii cred că este absolut necesar să consumi pește două zile pe săptămână. E de preferat să fie gătit la grătar sau la cuptor.

Consumă verdețuri și legume la fiecare masă

Datorită fibrelor pe care le conțin, vei fi sătulă mai mult timp, dar și mai sănătosă, iar asta datorită bogăției de vitamine și minerale. Echilibrul dintre proteine, grăsimi și carbohidrați este extrem de important în mesele pe care le ai. Din acest motiv, este necesar să fii atentă ca jumătate din farfuria ta să conțină proteine ​​și grăsimi, iar cealaltă jumătate legume.

Deși produsele de patiserie ocupă un loc important în viața noastră, dacă vrei să slăbești trebuie să le ocolești. Au prea multe calorii și îți măresc greutatea.

De asemenea, încearcă să dormi 7-8 ore pe noapte și să ajungi în pat la aceeași oră, de preferat în fiecare zi la ora 22:00. Dacă ai probleme cu somnul, alege un ceai din plante care te liniștește.

