S-a aflat motivul real pentru care unele persoane se îngrașă și altele nu, deși mănâncă la fel

De: Andreea Stăncescu 21/09/2025 | 11:29
S-a aflat motivul real pentru care unele persoane se îngrașă și altele nu, deși consumă aceleași alimente. Un studiu recent a arătat că organismul răspunde la mâncare în mod individual și este influențat de microbiomul intestinal, unic pentru fiecare persoană. Cercetarea oferă indicii importante despre cum putem personaliza dieta, pentru a menține glicemia stabilă și sănătoasă, și deschide drumul către planuri alimentare adaptate fiecărui individ.

Un studiu recent a monitorizat aproximativ 1000 de persoane pentru a înțelege modul în care glicemia reacționează la diferite alimente. Fiecare participant a completat un formular detaliat despre sănătate și istoricul medical și a fost monitorizat timp de o săptămână. Pe durata acestui interval, nivelul zahărului din sânge a fost măsurat continuu printr-un glucometru subcutanat, iar activitatea fizică și somnul au fost urmărite printr-o brățară specială. Participanții au folosit, de asemenea, o aplicație în care au notat mesele, exercițiile și starea de spirit. Unele mese au fost standardizate pentru toți, în timp ce altele au fost alese de participanți, dar au fost cântărite și notate cu precizie.

FOTO: Pixabay

Microbiomul intestinal, unic la fiecare persoană, face diferența la kilograme

Fiecare participant a furnizat și o probă de scaun, pentru analiza microbiomului intestinal, considerat unic pentru fiecare persoană, dar flexibil și capabil să se schimbe în timp. Studiul a arătat că reacția la același aliment poate varia enorm între indivizi. Astfel, alimentele considerate „nesănătoase” în manualele tradiționale, precum pâinea albă, nu cresc glicemia la fel pentru toată lumea, iar alimentele cu indice glicemic mic pot avea efecte diferite de la o persoană la alta.

Pe baza legăturii dintre microbiom și răspunsul glicemic, cercetătorii au creat un algoritm care poate prezice modul în care glicemia unei persoane va reacționa la diverse alimente. Testele efectuate pe un grup de 25 de persoane au confirmat acuratețea acestuia: atunci când voluntarii au urmat dietele „bune” și „rele” stabilite de algoritm, răspunsul glicemic a corespuns exact predicțiilor, iar microbiomul s-a modificat semnificativ într-o săptămână.

Rezultatele sugerează că dieta poate fi nu doar personalizată, ci și adaptată în timp, pentru a influența pozitiv microbiomul. Exemple concrete arată diferențe majore între indivizi: alimente precum pizza, iaurt cu granola sau banane cu nuci pot fi „bune” pentru un participant și „rele” pentru altul.

