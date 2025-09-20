România a fost despăgubită pentru furtul aurului dacic. Câte milioane de euro am primit de la Olanda

România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro după furtul spectaculos al Coifului de la Coțofenești și al trei brățări dacice, sustrase în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda. Incidentul, care a stârnit indignare atât în țară, cât și pe plan internațional, a readus în atenție vulnerabilitatea patrimoniului cultural românesc atunci când este expus peste hotare.

România a primit despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul unor obiecte de mare valoare din patrimoniul național, expuse temporar la Muzeul Drents din Assen, Olanda. Este vorba despre celebrul Coif dacic de la Coțofenești și trei brățări dacice, sustrase în luna ianuarie 2025. Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a confirmat că întreaga sumă aferentă poliței de asigurare a fost deja virată de compania de asigurări, conform contractului încheiat înaintea expoziției.

Despăgubiri pentru statul român

Plata a fost efectuată în două tranșe: prima, de 4,845 milioane de euro, pe 25 august, iar cea de-a doua, de 855.000 de euro, pe 12 septembrie, reprezentând diferența de 15%. Banii au fost virați integral către Muzeul Național de Istorie a României, însă conform legii, instituția va transfera întreaga sumă la bugetul de stat.

În cazul în care artefactele vor fi recuperate, muzeul va fi obligat să restituie contravaloarea asigurării, ceea ce înseamnă că statul român va returna banii primiți. Între timp, autoritățile culturale au început să lucreze la noi reguli pentru expunerea tezaurelor în străinătate, astfel încât riscul unor asemenea furturi să fie redus la minimum.

Ministerul Culturii și MNIR au anunțat că vor intensifica monitorizarea situației și vor îmbunătăți mecanismele de lucru pentru a ține publicul la curent cu evoluțiile. Totodată, ministrul Culturii, Andras Demeter, a cerut revizuirea procedurilor prin care obiectele de patrimoniu sunt trimise la expoziții internaționale, astfel încât să fie reduse la minimum riscurile unor incidente similare, care afectează grav moștenirea culturală a României.

