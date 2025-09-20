Magazinul care va concura cu Pepco și TEDi! Se inaugurează pe 24 septembrie

Lanțul olandez de magazine de discount Action și-a confirmat oficial intrarea în țara noastră, urmând să își deschidă luna aceasta primul magazin din România. Olandezii își doresc să se extindă în mai multe orașe din țara noastră.

Primul magazin Action din România va fi deschis în Pitești, în centrul comercial Supernova, pe data de 24 septembrie 2025. În ultimele luni, compania a recrutat angajați nu doar pentru magazinul menționat, ci și pentru unitățile similare din București, Cluj-Napoca, Drobeta Turnu Severin, Oradea, Arad și Bragadiru, potrivit Economica.net.

Lanțul de magazine care va intra în România

Action este un retailer nonalimentar cu peste 3.000 de magazine active în Europa, prezente în țări precum: Țările de Jos, Belgia, Germania, Luxemburg, Polonia, Cehia, Italia, Spania, Slovacia, Portugalia, Elveția. Olandezii vor intra în România în concurență cu alte lanțuri care oferă deja produse la prețuri mici, cum ar fi Pepco, Tedi și Jumbo.

Retailerul olandez Action comercializează 16.000 de produse din 14 categorii, precum articole de strictă necesitate cum ar fi produse de igienă și de curățenie, produse de îngrijire personală, jucării, produse de casă, decorațiuni, gadgeturi. De asemenea, în Action se pot găsi și snaksuri, ciocolată și biscuiți.

Olandezii au investit într-un uriaș centru de distribuție. Acesta este realizat de către dezvoltatorul belgian de spații logistice WDP, iar investiția se ridică la peste 40 de milioane de euro. Centrul de distribuție și al celor de la Action va avea sediul la WDP Park București din Ștefănești și va avea suprafața de 54.000 de metri pătrați.

În acest moment, Action are aproximativ 80.000 de angajați. Pentru anul trecut, compania a raportat vânzări de peste 13,8 miliarde de euro, iar 18,7 milioane de clienți le-au trecut pragul celor peste 3.000 de magazine din Europa. Anul trecut au fost deschise 352 de magazine, iar în acest an se plănuiește deschiderea altor 370 de magazine în Europa.

