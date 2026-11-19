Andrei Rotaru a publicat un mesaj care a stârnit noi speculații despre viața sa sentimentală. După ce s-a afișat în ipostaze tandre alături de o femeie, fostul concurent de la Insula Iubirii a distribuit câteva cuvinte despre iubire și prietenie, un mesaj care i-a pus pe gânduri pe urmăritorii săi.

La câteva luni de la despărțirea de Cristina Petre, Andrei Rotaru a atras atenția după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de o tânără, iar acum un nou mesaj al său alimentează zvonurile privind o posibilă relație.

Mesajul publicat de Andrei Rotaru după apariția alături de o femeie misterioasă

Fostul concurent de la Insula Iubirii a distribuit un mesaj care pare să fie o trimitere la o posibilă nouă relație.

„Imaginează-ți să găsești atât iubire, cât și prietenie în aceeași persoană”, este mesajul distribuit de Andrei Rotaru.

Postarea vine la scurt timp după ce acesta s-a afișat alături de o femeie necunoscută publicului. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, cei doi apar într-un autobuz, stând foarte aproape unul de celălalt. La un moment dat, Andrei o sărută pe cap pe tânără, gest care a alimentat speculațiile privind o eventuală relație.

Andrei Rotaru a anunțat recent că începe o nouă viață

Aparițiile din ultimele zile vin într-o perioadă de schimbări pentru fostul concurent de la Insula Iubirii. După despărțirea de Cristina Petre, acesta s-a întors la Brașov și a locuit o vreme alături de părinții săi.

Recent, Andrei a anunțat că a decis să plece din casa familiei și să înceapă un nou capitol. Într-un videoclip filmat în apropierea Bisericii Negre, le-a mulțumit celor care l-au sprijinit în perioada dificilă de după despărțire.

„Adio, Brașov. Mulțumesc că m-ai făcut bine, mulțumesc mamei mele că a avut grijă de mine și acum pot să plec. Asta este ultima seară când privesc Brașovul (…) Ai fost liniștea de care am avut nevoie, este rândul meu să fiu responsabil singur și să încep o viață nouă”, a transmis Andrei Rotaru.

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