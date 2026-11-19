O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața joi dimineață, într-un accident rutier produs pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Teodora mergea spre liceu în momentul în care a fost lovită de o autospecială de salubrizare, iar șoferul și-a continuat activitatea după impact.

Fata a fost găsită inconștientă pe carosabil, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cum a avut loc tragedia

Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, adolescenta ar fi fost lovită în timp ce autospeciala efectua o manevră de mers înapoi. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, angajat al Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Vehiculul implicat în accident era unul de tip mono-operator, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat de un singur angajat, fără a fi necesară prezența unui alt lucrător pentru operațiunile de colectare a deșeurilor.

După impact, șoferul și-ar fi continuat traseul și activitatea de ridicare a gunoiului din zonă. Oamenii legii au reușit să îl identifice și să îl oprească la peste trei ore de la apelul la 112. Acesta a fost găsit pe strada Zizin, la scurtă distanță de locul în care s-a produs accidentul.

Ce le-a spus șoferul polițiștilor

În fața anchetatorilor, tânărul a susținut că nu și-a dat seama că a lovit un pieton, acesta fiind motivul invocat pentru faptul că nu a oprit la locul accidentului.

„M-au sunat de la serviciu şi mi-au spus să mă parchez, că o să vină cineva şi o să se uite la maşină. Mai multe, nu. Am întrebat pe domnii poliţişti, tot la fel, mi-au zis să aştept să facă nişte probe. Nu ştiu ce să vă spun. Aş fi dat peste cineva. Nimic mai mult. Chiar nu ştiu ce să vă spun. Şi eu am rămas şocat, că nu… Nu ştiu!”, a spus şoferul care a lovit-o pe Teodora, potrivit Observator.

Bărbatul a fost testat pentru consumul de alcool și substanțe interzise, iar rezultatele au fost negative. Ulterior, el a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală și urmează să fie audiat în cadrul anchetei desfășurate de Brigada Rutieră.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul care a dus la moartea adolescentei.

Reacția Direcției Generale de Salubritate Sector 3

După tragedie, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a transmis un punct de vedere oficial referitor la autospeciala implicată și la angajatul aflat la volan.

„Autospeciala de tip mono operator implicată în accidentul rutier produs astăzi, 19 noiembrie 2026, pe Șoseaua Mihai Bravu aparține Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și era deservită de un singur angajat. Din informațiile pe care le deținem la acest moment, conducătorul auto nu a fost depistat sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. De asemenea, acesta nu a mai fost implicat anterior în accidente rutiere.”

Referitor la ancheta internă, DGS Sector 3 informează că, în prezent, “accidentul face obiectul unei cercetări desfășurate de instituțiile abilitate”, motiv pentru care nu ne putem pronunța suplimentar până la finalizarea acesteia.

CITEŞTE ŞI: Primele imagini cu Teodora, fata de 17 ani lovită mortal pe Mihai Bravu! Șoferul a fost prins după 3 ore

O tânără și fetița ei au murit, după ce au fost lovite de tren. Accidentul teribil a avut loc în Florești, Prahova