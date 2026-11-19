Kaufland a introdus o nouă serie de reduceri la produsele alimentare, iar printre ofertele acestei săptămâni se numără și un sortiment de cafea foarte cunoscut. Produsul beneficiază de o reducere de 42%, astfel că poate fi cumpărat cu doar 28,99 lei, față de prețul anterior de 49,99 lei.

Cafeaua este nelipsită din rutina zilnică a multor români, fie că este consumată dimineața, înainte de plecarea la serviciu, fie în timpul pauzelor de peste zi. Pentru cei care obișnuiesc să își prepare cafeaua acasă, noul catalog Kaufland aduce o ofertă care le poate reduce cheltuielile.

Promoția este valabilă în perioada 18–24 noiembrie 2026, în magazinele retailerului, în limita stocului disponibil.

Ce produs costă doar 28,99 lei la Kaufland

Produsul care beneficiază de reducerea de 42% este cafeaua măcinată Jacobs Krönung, comercializată în ambalaj vidat de 500 de grame.

Prețul obișnuit afișat în ofertă este de 49,99 lei, însă în această săptămână cumpărătorii o pot achiziționa cu 28,99 lei. Astfel, pentru fiecare pachet cumpărat, economia este de 21 de lei.

Raportat la cantitate, prețul promoțional este de 57,98 lei pentru un kilogram de cafea.

Potrivit catalogului Kaufland, oferta este valabilă în perioada 18–24 noiembrie, în limita stocurilor disponibile, iar fiecare client poate achiziționa cel mult 10 pachete pe bon fiscal.

Ce alte produse sunt la reducere în Kaufland

Catalogul valabil în perioada 18–24 noiembrie include și alte reduceri la produse alimentare.

Printre produsele aflate la reducere se numără și bananele, care pot fi cumpărate cu 5,49 lei kilogramul, față de 6,99 lei, după o reducere de 21%. Cartofii roșii, comercializați în plase de 5 kilograme, costă 9,99 lei, cu 20% mai puțin decât prețul anterior de 12,49 lei.

O reducere mai mare, de 39%, este aplicată și la spata de porc fără os, disponibilă la prețul de 13,99 lei kilogramul, față de 22,99 lei. În ceea ce privește băuturile răcoritoare, Pepsi, la sticla de 2 litri, costă 8,99 lei, după o reducere de 31%.

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