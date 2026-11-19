Cristian Bucă, unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști din România, a făcut o mărturisire-șoc: ani la rând a fost dependent de droguri. Episoadele de consum au ajuns și la 13 zile fără oprire, iar brațele i-au fost acoperite de răni și înțepături. Acum și-a pus toată povestea într-o carte.

Din afară, viața lui părea perfectă. Cristian lucrează de 26 de ani cu chipul uman drept „pânză” pentru arta sa, are profil pe platforma internațională models.com, peste 25.000 de urmăritori pe Instagram și semnează machiaje pentru campanii publicitare, cea mai recentă, publicată chiar pe 11 noiembrie. Puțini știau însă ce se ascundea în spatele succesului.

Totul a pornit de la o despărțire

În aprilie 2020, la 33 de ani, avea „aproape totul”: bani, notorietate, succes și o relație. După despărțire, a aflat că fostul partener revenise la consum. Ca să nu-l piardă, a încercat și el mefedronă, pe 28 aprilie 2020. Până atunci nu băuse nici măcar alcool.

„Dacă cineva mi-ar fi spus că peste câteva ore voi încălca două dintre principiile pe care le respectasem cu strictețe toată viața, probabil aș fi zâmbit și aș fi spus că este imposibil”, scrie make-up artistul.

13 zile de consum, vene care dispăreau

Ce trebuia să fie „maximum 24 de ore” a devenit două zile, patru, șapte, apoi 13. Corpul a cedat: răni, inflamații, vene care dispăreau, zone de necroză.

„Existau, de fapt, doi Cristi. Unul care făcea promisiuni. Și unul care le încălca”, mărturisește el.

Momentul în care s-a trezit a venit în fața oglinzii, când și-a văzut brațele pline de înțepături. A ajuns la dezintoxicare, unde a descoperit că nu e singurul: „În același salon puteai întâlni un muncitor și un avocat. Un student și un om de afaceri.”

„Mi-e mai frică să tac decât să fiu judecat”

Cartea se numește „Întâlnirea – destin sau întâmplare?” și a scris-o împreună cu prof. univ. dr. Carolina Negrei, care explică după fiecare capitol, științific, ce i s-a întâmplat. Pe Instagram, Cristian a recunoscut că i-a fost teamă să publice.

„Nu am făcut-o fără frică, însă îmi este mai frică să tac și să acopăr trecutul cu mantia neagră a uitării și să mă prefac că nimic nu s-a întâmplat decât de frica de a fi judecat”, spune el.

La câteva zile după lansare, pe 17 noiembrie, artistul a publicat un mesaj amar: „De curând am cunoscut o fațetă a societății pe care, sincer, aș fi vrut să nu o cunosc. Când unii se zbat între viață și moarte, ceilalți găsesc a fi mai simplu să judece și să arate cu degetul decât să ajute și să salveze”.

„Am devenit propriul meu erou. Nu pentru că nu am mai căzut. Ci pentru că, de fiecare dată, am ales să mă ridic”, spune Cristian Bucă.

Toți banii din vânzarea cărții, disponibilă AICI, vor merge către minorii care se luptă acum cu dependența.