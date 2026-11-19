O tragedie care a șocat întreaga comunitate s-a petrecut în București, după ce o adolescentă de numai 17 ani a fost găsită fără viață pe Șoseaua Mihai Bravu. Teodora se îndrepta spre școală în dimineața zilei de joi, când a avut loc accidentul care i-a fost fatal.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tânăra ar fi fost lovită de o autospecială de salubritate. Șoferul, un bărbat în vârstă de 26 de ani, a fost identificat de polițiști la aproximativ trei ore după producerea tragediei. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Cine era Teodora

Moartea Teodorei a lăsat în urmă multă durere în rândul familiei, prietenilor și colegilor de școală. Adolescenta avea doar 17 ani și, potrivit apropiaților, își făcea planuri pentru perioada următoare alături de colegii săi. Conform informațiilor apărute în spațiul public, aceștia intenționau să petreacă Revelionul împreună la locuința tinerei.

Primele imagini cu Teodora au apărut după producerea accidentului, iar cazul a stârnit numeroase reacții. Tânăra se deplasa spre școală în momentul în care ar fi fost implicată în accidentul rutier de pe Șoseaua Mihai Bravu.

Șoferul a fost găsit după trei ore

Din datele preliminare, adolescenta ar fi fost lovită de o mașină aparținând serviciului de salubritate. După impact, un trecător a observat victima și a apelat numărul unic de urgență 112. La fața locului au intervenit echipaje medicale, însă rănile suferite de Teodora au fost incompatibile cu viața, medicii fiind nevoiți să constate decesul.

Polițiștii au demarat imediat verificări pentru identificarea conducătorului auto implicat. Acesta a fost găsit la aproximativ trei ore de la producerea accidentului. Bărbatul de 26 de ani le-ar fi spus anchetatorilor că a plecat de la locul incidentului deoarece nu și-ar fi dat seama că a accidentat o persoană.

Conform informațiilor comunicate de autorități, șoferul a fost testat cu aparatele etilotest și drugtest, iar rezultatele au fost negative.

Anchetă deschisă de polițiști

Poliția Capitalei continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și eventualele responsabilități. Oamenii legii au precizat că există indicii potrivit cărora conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului fără aprobarea organelor competente.

„În urma activităților operative și a verificărilor efectuate cu celeritate de către polițiștii Brigăzii Rutiere, s-a stabilit că evenimentul produs în această dimineață, pe Șoseaua Mihai Bravu, a fost un accident de circulație soldat cu decesul unui pieton. Din primele cercetări a reieșit faptul că victima ar fi fost surprinsă și accidentată de un autovehicul. Ulterior producerii accidentului, conducătorul autovehiculului ar fi părăsit locul evenimentului fără încuviințarea organelor competente în acest sens”, a transmis, joi, DGPMB.

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