Gică Hagi a spus dacă pleacă de la națională după meciul cu Suedia: „Când o să simt asta, mă las”

România a început cu stângul în Nations League. Naționala, sub conducerea lui Gică Hagi, a înregistrat trei înfrângeri în primele trei partide oficiale. În acest context, antrenorul a fost întrebat direct dacă are de gând să părăsească echipa națională în cazul în care și meciul cu Suedia se va încheia cu o înfrângere. Gică Hagi a vorbit despre demisie. Are de gând să plece de la națională sau nu?

Astăzi, 5 octombrie, echipa națională va înfrunta Suedia în meciul programat la ora 21:45, pe Arena Națională. La conferința de presă premergătoare partidei, Gică Hagi a fost întrebat dacă va demisiona la finalul partidei, în cazul în care România va marca încă o înfrângere.

Ei bine, se pare că antrenorul nu are de gând să renunțe și încă nu a luat în calcul demisia. Hagi are speranță și încredere în jucători.

„Asta voi decide eu, eu sper să rămân cât mai mult, am venit să o fac să joace, e așa simplu… E nevoie de victorie, ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu, suntem aici să reușim”, a spus Gică Hagi.

„E chestiune de onoare”

Gică Hagi nu s-a demoralizat în urma celor trei înfrângeri și speră că meciul din această seară va aduce o victorie pentru România. Deși este conștient că echipa Suediei este una puternică, antrenorul este încrezător. Acesta se bazează pe jucători, dar și pe suporteri, iar meciul jucat acasă speră să se termine cu o victorie.

De asemenea, antrenorul spune că are încă multe idei pe care trebuie să le implementeze și care este sigur că, în cele din urmă, vor suda echipa și o vor face să aibă rezultate mult mai bune.

„Când nu câștigi, te aștepți la critică, așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum, sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere, eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare, să îți placă să câștigi la fel. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las, la fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare! Sunt trei puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. La ei am făcut un meci destul de bun, cu unele părți bune. O să vedem. Nu e un început bun, ne pare rău. Dar sunt la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp. Băieții ăștia sunt pregătiți, au experiență, pot să producă. De aici vine încrederea mea. Trebuie să schimbăm ceva, fiecare, ca să câștigăm. Eu vorbesc de un bloc care a fost la Europene și de ce am mai adus. E nevoie de timp, ca să ajungem acolo. Eu am încredere. Când văd că nu mai am încredere, o să îmi aleg eu momentul… Stați liniștiți, că știu eu”, a mai spus selecționerul.

Programul României în grupa din Liga B a Ligii Națiunilor

Suedia – România 2-1

România – Bosnia și Herțegovina 2-4

Polonia – România 6-0

România – Suedia, 5 octombrie (21:45)

România – Polonia, 14 noiembrie (21:45)

Bosnia și Herțegovina – România, 17 noiembrie (21:45)

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