Reacția lui Frankie după ce Armina a numit-o „bătrână”. Ce a spus ispita despre concurenta de la Insula Iubirii

Reacția lui Frankie după ce Armina a numit-o „bătrână”. Ce a spus ispita despre concurenta de la Insula Iubirii
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Frankie și Armina/ sursa foto: colaj CANCAN
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Armina a văzut imaginile cu Marcel și Frankie. Chiar dacă a părut indiferentă, concurenta a fost serios afectată. Mai mult decât atât, a atacat-o pe ispita feminină și a numit-o „bătrână”. După difuzarea episodului, aceasta nu s-a mai abținut și a reacționat pe măsură. 

Marcel și Armina au participat la Insula Iubirii, sezonul X. Concurentul și ispita Frankie au făcut poze în piscină și pe plajă, iar fotografiile au ajuns la partenera lui „Maluma de România”. După ce a privit cu greu imaginile din cadrul ședinței foto, a avut niște replici care au ajuns și la urechile ispitei. Aceasta nu a mai tăcut și a reacționat în mediul online, precizând că Marcel este mai mare decât ea, iar Armina ar avea aproape aceeași vârstă ca Frankie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Reacția lui Frankie după ce Armina a numit-o „bătrână”

În ediția din 3 octombrie, Armina a primit un plic în care se aflau imaginile cu Marcel și Frankie. Deși concurenta nu a părut inițial afectată de ceea ce a văzut, a avut câteva replici presărate cu umor. Printre comentariile făcute de aceasta s-a numărat și unul cu privire la vârsta ispitei.

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„Ia să vedem. Da, bombă. Mda. Funny. A ales-o pe asta bătrână”, a spus Armina, la Insula Iubirii.

Nici replica lui Frankie nu este mai prejos. Ispita feminină i-a răspuns concurentei pe măsură, făcând tot o ironie legată de vârstă. Aceasta a punctat că Marcel este mai mare decât ea, iar Armina ar avea aceeași vârstă ca ispita, poate chiar ar avea mai mult.

„Babe, Miți e mai bătrân decât mine și, de asemenea, tu pari de aceeași vârstă cu mine, dacă nu mai mare!”, a răspuns Frankie.

Marcel Maluma și ispita Frankie/ sursă foto: captură

Marcel Maluma și ispita Frankie/ sursă foto: captură viedeo Antena Play

Ce a făcut Armina după ce a văzut imaginile cu Frankie și Marcel

Concurenta de la Insula Iubirii a cedat și a plecat singură pe plajă. Acolo, Armina a izbucnit în lacrimi, iar momentul ei de slăbiciune a fost întrerupt de Cătălin Brînză care și-a făcut rapid apariția. Soția lui Marcel i-a recunoscut că nu se mai poate opri din plâns.

„Aveam sentimentul ăla de a plânge încontinuu, până nu am mai simțit energia pe care trebuia să o simt”, a spus Armina Andrei.

Ulterior, atunci când se afla în fața fetelor de la make-up, Armina s-a dezlănțuit și a spus că nu au deranjat-o imaginile, însă ea nu ar fi acceptat niciodată să pozeze în anumite ipostaze.

„Am primit poze cu băieții, cu ispitele. (…) Niște ipostaze mai așa. Nu neapărat că m-au deranjat, dar eu, una, să fiu sinceră, eu nu stăteam în ipostazele alea. Adică nu mă obligă nimeni să stau cum nu vreau. Poți să-mi zică toți din staff: «Stai așa», dacă eu nu vreau să stau, nu stau”, a declarat Armina, la Insula Iubirii.

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