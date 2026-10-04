Marcel întoarce armele împotriva soției Armina. A recunoscut adevăratul motiv pentru care a decis să participe la Insula Iubirii

Marcel întoarce armele împotriva soției Armina. A recunoscut adevăratul motiv pentru care a decis să participe la Insula Iubirii
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Marcel Maluma și Armina/ sursă foto: Instagram
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În timpul unei conversații cu Ionuț Mocăniță, Maluma a avut un moment de conștientizare și i-a mărturisit că se simte neapreciat în căsnicia cu Armina. Totodată, el susține că s-a distanțat treptat de partenera sa din cauza geloziei nejustificate. 

Într-un final, după câteva zile petrecute în Thailanda, Marcel a avut un moment de sinceritate și i s-a confesat lui Mocăniță despre adevăratele motive pentru care a decis să participe la Insula iubirii. Acesta i-a mărturisit că se simte neapreciat în căsnicia cu Armina și că s-a distanțat treptat de partenera sa din cauza geloziei nejustificate, care aproape a distrus relația în timp.

Marcel Maluma și Mocăniță/ sursă foto: AntenaPlay

Marcel Maluma: „Nu am fost apreciat în relația mea”

Motivele de gelozie își au originea chiar în primele luni de relația, după ce Maluma s-a îndrăgostit de Maria Covasa, concurenta din sezonul 8. După terminarea filmărilor din Thailanda, ei au continuat să vorbească, însă nu în scopul de a lega o conexiune dincolo de ecrane.

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Marcel: Eu nu-mi fac, frate, griji. Eu vreau să văd un singur lucru la mine și la ea. Să ne apreciem mult mai mult. Că eu am avut impresia că nu am fost apreciat până acum în relația mea și m-am subestimat, când eu nu am făcut nimic. Chestia asta pe mine m-a răcit în relația mea. Vreau să văd focul ăla iar, că mie mi se stinsese focul. Eu am încredere în ea 100%, e coloană, tot ce trebuie.

Nu mi-a greșit cu absolut nimic, dar m-a terorizat așa cu chestia asta. Am făcut o singură fază la început, când am sunat eu o anumită persoană, să o întreb cu hate-ul. De atunci, ea mi-a reproșat continuu, să mă bată mama. Că am trădat-o, griji și alte alea de m-a terorizat psihic. M-a răcit în chestia asta când văd că nu fac nimic și taca-taca, și neîncredere, când eu am dat doar un telefon. La mine știi cum s-a întâmplat…

Ionuț Mocăniță: Cu timpul o să-ți vadă personalitatea, o să vadă toate lucrurile.

Marcel: Persoana aia a fost la televiziune și a spus, că nu am flirtat, că nu am sunat-o de aia.

Ionuț Mocăniță: Dacă eram în locul Arminei, mă uitam așa la persoana aia care a vorbit (n.r Maria Covasa), asta ca să nu-i dau prea multă importanță, și îmi dădeam seama ce fel de persoană e și cât o duce capul.

Marcel Maluma și Armina formează cuplul atipic din sezonul 10 de la Insula iubirii. Cei doi au plecat de acasă cu o strategie pusă la punct, aceea de a sta cât mai departe de ispite și de a nu interacționa cu nimeni.

Dacă până acum au existat multe întrebări fără răspuns referitoare la comportamentul schimbat al lui Maluma, – diferit de cel din sezonul 8, când a participat ca ispită și era considerat un tip jovial, pus pe glume și de multe ori sufletul petrecerii – acum el este complet schimbat. Majoritatea celor care au observat schimbarea o pun pe seama Arminei, cea care l-ar fi transformat în ceea ce nu este, de fapt.

Deranjată că Marcel a atins-o intim pe Frankie, iar ispita a zis că ar vrea să se despartă, Armina Andrei a căutat-o personal: ”Spune că mă bate!”

Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: ”Hai să vedem ce a lucrat în Monaco”

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