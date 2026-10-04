Deranjată că Marcel a atins-o intim pe Frankie, iar ispita a zis că ar vrea să se despartă, Armina Andrei a căutat-o personal: ”Spune că mă bate!”

Încă de la intrarea în testul suprem al fidelității, în rolul de ispită, Frankie și-a setat ca obiectiv să despartă cuplul Marcel Maluma – Armina. Ulterior, ea a revenit asupra ideii că Armina l-a schimbat în rău, iar Maluma este total diferit față de cum a fost în sezonul 8, când a participat în calitate de ispită.

Din dorința de a-și demasca rivala și a-i dovedi lui Maluma că este un bărbat nefericit, ispita a încercat de mai multe ori o apropiere cu el. Frankie mai spune că Armina l-a convins să nu mai fie el prin mesaje de genul „Lumea râde de tine, nu cu tine”. Cea mai intensă și probabil cea mai importantă apropiere dintre Frankie și Marcel Maluma a avut loc în timpul ședinței foto fierbinți din piscină.

Sub apă, a existat un moment de tensiune în care Frankie s-a panicat pentru că nu reușea să iasă rapid la suprafață. Marcel a ajutat-o, împingând-o de posterior în sus. De asemenea, camerele video au surprins un alt cadru: în timp ce își cauta poziția perfectă pentru a da bine în poze, lui Maluma i-a „alunecat” mâna direct pe sânul ispitei.

Imaginile de la ședința foto a băieților cu ispitele au ajuns într-un final și la iubitele lor. Nattasha black, Bianca Iotu, Armina și Bianca Ghiurcă au decis să distrugă bucată cu bucată pozele primite în plic de la Radu Vâlcan. Totuși, Nattasha nu a renunțat la toate imaginile. La una dintre ele a îndepărtat-o pe ispită și l-a decupat doar pe Lorenzo. În tot acest timp, Armina a cedat emoțional și a simțit nevoia să se retragă pentru a plânge și a-și descărca nervii și tensiunea acumulată.

Armina: Am primit poze cu băieții, cu ispitele. (…) Niște ipostaze mai așa… Nu neapărat că m-au deranjat, dar eu, una, să fiu sinceră, eu nu stăteam în ipostazele alea. Adică nu mă obligă nimeni să stau cum nu vreau. Poți să-mi zică toți din staff: «Stai așa», dacă eu nu vreau să stau, nu stau”. Aveam sentimentul ăla de a plânge încontinuu, până nu am mai simțit energia pe care trebuia să o simt. Bianca Ghiurcă: Eu am făcut strict ceea ce am simțit. Am văzut-o pe prima, le-am luat și le-am rupt. Le-am făcut bucățele. Bianca Iotu: A fost un feeling atât de mișto, sții, să rup așa și să îi văd fața cum se rupe și corpul și tipa respectivă și să le arunc în aer. M-am eliberat. S-a simțit foarte bine. Nattasha: Asta vreau să o decupez. Pe o parte era el și pe o parte era ea. El arată foarte bine aici.

Frankie: „Armina spune că mă bate”

După difuzarea filmărilor în care Marcel s-a apropiat periculos de mult de Frankie în timpul ședinței foto din piscină, ispita a postat un mesaj pe Instagram în care lasă de înțeles că, după ce a văzut episodul la TV, Armina a pus mâna pe telefon și a căutat-o și i-a trimis mai multe mesaje vocale cu amenințări: „Cum ascult vocalele în care Armina spune că mă bate…”, a scris Frankie pe social media.

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