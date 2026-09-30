Cum arată acum Frankie de la Insula Iubirii. A ascultat de Marcel și s-a transformat complet

Frankie este una dintre ispitele de la Insula Iubirii, sezonul X. În ultimele ediții, aceasta s-a apropiat de Marcel Andrei, partenerul Arminei, astfel că au discutat destul de mult. Unul dintre subiectele pe care le-au abordat este legat de preferințele concurentului când vine vorba de aspectul unei femei. Aceasta s-a conformat, așa că acum a făcut o schimbare de look pe gustul lui.

Dacă în urmă cu câteva luni, atunci când au avut loc filmările pentru noul sezon Insula Iubirii, Frankie era blondă și avea părul scurt, ei bine, acum arată complet diferit. Aceasta a împărtășit transformarea de look în mediul online, însă nu oricum.

Ea a făcut referire la preferințele lui Marcel, cunoscut publicului drept „Maluma de România”. Pare că ispita a ținut cont de gusturile concurentului, astfel că își afișează noua imagine a unei femei cu păr lung și brunet. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată acum Frankie de la Insula Iubirii

Frankie și Marcel au ieșit la date și s-au distrat pe cinste. Cei doi au avut o ședință foto de excepție, în piscină și în ocean. Numai că imaginile au fost greu de privit pentru soția lui, Armina. Din gelozie, aceasta creează un scandal de proporții, iar șederea în Thailanda se scurtează.

Pe lângă fotografii, ispita și concurentul au avut o discuție cât se poate de importantă: care sunt preferințele lui „Maluma de România” când vine vorba de aspectul unei femei. Printre dorințele sale se numără să aibă părul lung.

Tristă că nu i-a făcut pe plac atunci, la câteva luni distanță, Frankie s-a decis să se transforme complet, așa că a renunțat la părul blond, iar acum este brunetă cu șuvițe lungi. Alături de videoclip, ispita din sezonul X a spus, mai în glumă, mai în serios, că îi dedică schimbarea de look soțului Arminei.

„POV: îți zice Marcel că îi plac femeile cu părul lung”, a scris Frankie, pe TikTok.

Frankie – Armina: 1-0!

În urma imaginilor difuzate cu cei doi, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și s-au arătat entuziasmați de felul în care arată unul lângă celălalt.

Mulți au spus că arată ca un cuplu, iar ea nu a ezitat să răspundă. Frankie i-a dat peste nas Arminei și a precizat că nu neagă că arată bine împreună.

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