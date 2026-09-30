Primele imagini cu Cristela Georgescu, după ce fostul candidat la președinție a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Cristela Georgescu traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Soțul ei, Călin Georgescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cazul unui dosar de înșelăciune. În tot acest timp, el a primit o vizită în arest de la bodyguardul lui, iar partenera sa, afectată de toate cele întâmplate, a fost surprinsă în fața casei.

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marți, 29 septembrie. Acesta este cercetat într-un dosar de înșelăciune, cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. De asemenea, surse Gândul, arată că bărbatul ar fi refuzat mâncarea de la firma de catering agreată de Poliție.

Pe de altă parte, a primit până acum o singură vizită de la bodyguardul său, Marian Burcea. Soția sa, Cristela Georgescu, în schimb, a fost surprinsă de CANCAN.RO, în timp ce se afla la volanul mașinii, vizibil afectată de cele întâmplate în această perioadă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Din imagini se poate observa cum aceasta pleacă din vilă, la volanul mașinii. Își scoate pentru câteva clipe capul pe fereastra autoturismului și se poate observa cu ușurință cât de afectată este de tot ceea ce s-a întâmplat în familia sa.

Ce s-a întâmplat imediat după arestarea lui Călin Georgescu

După ce Curtea de Apel București a admis marți, 29 septembrie contestația procurorilor DIICOT și a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, mii de susținători ai fostului candidat la președinție au ieșit în stradă și au protestat față de decizie.

Aceștia au scandat în momentul în care Călin Georgescu a ajuns în curtea instituției. Totodată, el a fost plasat într-o celulă cu alți trei condamnați și nu acceptă mâncarea pusă la dispoziție de centrul de reținere.

Cristela Georgescu, chemată la audieri

Cristela Georgescu este autoare și educatuare holistic experimentat. Este specializată în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică.

În ziua în care soțul ei, Călin Georgescu, a fost arestat pentru 24 de ore, ea a fost anunțată că va fi chemată la audieri de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru a da explicații în calitate de martor.

VEZI ȘI: Legătura dintre Cristela Georgescu și Gigi Becali. Cum l-a convins pe patronul FCSB să-i mai dea o șansă soțului ei

Cristela, intervenție estetică nereușită. Cum arată acum soția lui Călin Georgescu