Cristela, intervenție estetică nereușită. Cum arată acum soția lui Călin Georgescu

De: Anna Caba 07/08/2025 | 23:53
Cristela Georgescu. Sursa foto: Facebook / Cristela Georgescu

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, se află din nou în centrul atenției, de această dată nu din motive politice sau sociale, ci din cauza unei presupuse intervenții estetice care a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Chipul Cristelei Georgescu a suferit modificări vizibile, iar specialiștii trag un semnal de alarmă: procedura cu botox ar fi fost făcută greșit, generând un așa-numit „efect Spock”.

Medicul estetician Victor Schwartz a comentat aspectul actual al Cristelei, afirmând că trăsăturile feței indică un dezechilibru muscular rezultat în urma unei injectări incorecte cu toxină botulinică. Este vorba despre o reacție estetică nedorită, cunoscută în domeniul medical drept „efectul Spock”, caracterizată prin arcuirea exagerată a colțurilor sprâncenelor, care creează o expresie facială nenaturală și permanent surprinsă.

„Primul lucru care îmi sare în ochi este un botox total nereușit. Adică, cine l-a făcut habar nu avea ce face. Colțurile laterale se ridică foarte mult în sus. Efectul mefisto. Problema este că fruntea au paralizat-o complet.

Un mușchi levator, frontalisul, dacă îl paralizezi, va face ca sprânceana, care este formată din corugator și procerus, să tragă în jos. Mai exact, sprânceana se duce în jos, fruntea rămâne în sus”, a declarat dr. Victor Schwartz pentru fanatik.ro.

sursă: captură video

Efectul Spock este asociat cu intervenții superficiale sau greșit dozate, în care mușchiul frontalis (responsabil cu ridicarea sprâncenelor) este paralizat central, dar colțurile exterioare ale frunții rămân active. Rezultatul: sprâncene ridicate exagerat la margini, iar restul feței rămâne blocat.

Deocamdată, Cristela Georgescu nu a comentat public reacțiile stârnite de noua sa înfățișare. Însă, transformarea ei a devenit subiect de discuție atât în rândul specialiștilor în estetică, cât și printre urmăritorii din mediul online, mulți întrebându-se dacă va încerca o corecție sau va păstra lookul actual.

