Cât costă cursurile Cristelei Georgescu. Puțini români și le pot permite

Cristela Georgescu a apărut în atenția publică după ce soțul ei, Călin Georgescu, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. La fel ca politicianul, și ea este o prezență constantă în mediul online. De asemenea, acesta este modul în care își promovează propriul site și activitatea. Partenera de viață a candidatului vinde mai multe cursuri și cărți, dar prețurile nu sunt deloc mici.

Cristela Georgescu pune la dispoziția clienților săi o varietate de cursuri bazate pe teme alimentare sau pe relația dintre părinți și copii. Unele pachete conțin cărți scrise de ea sau de diferiți parteneri ai săi.

Cât costă cursurile Cristelei Georgescu

Cristela Georgescu este „un practician și educator holistic experimentat, specializat în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică, speaker îndrăgit și autor al mai multor programe educaționale dedicate familiilor, comunităților si firmelor”, potrivit site-ului său.

Soția lui Călin Georgescu a studiat peste hotare și a căpătat informații prețioase. Aceasta are certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York, prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell”, American Association for Drugless Practitioners și Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă.

Așadar, ținând cont de experiența vastă în domeniu, prețurile serviciilor pe care le oferă nu sunt deloc mici. Cel mai scump curs regăsit pe site-ul Cristelei Georgescu se numește „Secretele comportamentului alimentar” și costă 1.900 de lei, iar durata sa este de 5 ore și jumătate.

„Primești ediția revizuită a celei de-a doua părți din Cursul live de Nutriție Holistică, într-o formă îmbunătățită, împărțită în 22 de lecții ușor de parcurs.”, se arată în descrierea cursului.

Cel mai ieftin serviciu pe care soția lui Călin Georgescu îl oferă este un mesaj vindecător și original pentru părinți și adolescenți care durează o oră și 20 de minute. Cei interesați trebuie să scoată din buzunar pentru acesta 300 de lei.

De asemenea, Cristela Georgescu a pus la dispoziția clienților săi și o secțiune unde aceștia pot dona bani. Potrivit site-ului, sumele sunt „folosite 100% pentru proiectul Ecologia Copilăriei și a Educației”.

