Cum arăta Cristela Georgescu în urmă cu 15 ani. E de nerecunoscut

Cristela Georgescu a apărut în atenția publică după ce soțul ei, Călin Georgescu, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. La fel ca politicianul, și ea este o prezență constantă în mediul online. De asemenea, acesta este modul în care își promovează propriul site și activitatea. Totuși, puțini știu cum arăta femeia atunci când era tânără.

Soția lui Călin Georgescu are 54 de ani, însă reușește să se mențină într-o formă de invidiat datorită stilului de viață sănătos. De asemenea, imaginile vechi în care apare Cristela Georgescu demonstrează că aceasta a avut întotdeauna o siluetă impecabilă.

Cristela Georgescu reușește să se mențină tânără

Cristela Georgescu a fost întotdeauna o femeie elegantă și frumoasă, aspect care se poate observa în imaginile cu ea din tinerețe. De asemenea, aceasta se mențină într-o formă de invidiat datorită stilului de viață sănătos pe care l-a adoptat.

Soția lui Călin Georgescu a studiat economia și finanțele, iar apoi a avut o carieră în banking. Totuși, ea renunțat la această profesie și a ales un alt drum. Cristela Georgescu și-a construit o carieră puternică în domeniul sănătății naturale.

Așadar, nu doar că a adoptat un stil de viață sănătos, dar încearcă să fie inspirație și pentru oamenii din jur. A scris numeroase cărți și a susținut o mulțime de conferințe bazate pe modul în care alimentația poate schimba corpul, mintea și spiritul.

Cristela Georgescu este „un practician și educator holistic experimentat, specializat în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică, speaker îndrăgit și autor al mai multor programe educaționale dedicate familiilor, comunităților si firmelor”, potrivit site-ului său.

În ceea ce privește profesia pe care o practică, soția lui Călin Georgescu a studiat peste hotare pentru a căpăta informații prețioase. Aceasta are certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York, prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell”, American Association for Drugless Practitioners și Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă.

Cristela Georgescu a avut de înfruntat și momente grele în viață. Recent, soția candidatului la prezidențiale a povestit că s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar medicii îi mai dădeau doar trei luni de trăit.

„La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, a spus Cristela Georgescu.

