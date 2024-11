Soția lui Călin Georgescu recunoaște că a născut prin cezariană! ”Mai aveam doar 3 luni de trăit”

Cristela Georgescu tună și fulgeră după ce declarațiile soțului ei referitoare la avort și cezariană au devenit virale pe internet și au stârnit o mulțime de controverse. Soția candidatului independent la alegerile prezidențiale 2024 susține că afirmațiile lui Călin Georgescu au fost scoase din context. Aceasta a dezvăluit că a născut prin cezariană ambii copii, după ce partenerul ei a precizat, acum ceva timp, că această operație este o „tragedie” pentru că se rupe „firul divin”.

După numeroasele controverse stârnite în spațiul public în urma unor afirmații făcute de Călin Georgescu, candidatul independent și soția lui s-au gândit să facă un live pe rețelele de socializare și să transmită mai multe mesaje legate de acuzațiile pe care le-au primit. Spre exemplu, acum ceva timp, Georgescu afirma că operația de cezariană este o „tragedie” pentru că se „rupe firul divin”.

Ei bine, Cristela Georgescu susține că declarația partenerului ei ar fi fost scoasă din context. Se pare că posibila prima doamnă a țării a născut de două ori prin cezariană, când i-a adus pe lume pe cei doi băieți ai ei.

CITEȘTE ȘI: Delia Matache a răbufnit după ce Călin Georgescu a făcut declarații uluitoare despre rolul femeii în stat: ”E doar ca să facă copii”

„Nu vreau să interzic cezariana, avortul. Fiecare om trebuie să fie liber. Pentru asta am luptat, pentru asta am fost împreună. Nu am dorit decât binele familiei mele”, a menționat Călin Georgescu.