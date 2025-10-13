Acasă » Știri » Legătura dintre Cristela Georgescu și Gigi Becali. Cum l-a convins pe patronul FCSB să-i mai dea o șansă soțului ei

Legătura dintre Cristela Georgescu și Gigi Becali. Cum l-a convins pe patronul FCSB să-i mai dea o șansă soțului ei

De: Andreea Stăncescu 13/10/2025 | 13:50
Legătura dintre Cristela Georgescu și Gigi Becali. Cum l-a convins pe patronul FCSB să-i mai dea o șansă soțului ei
Ce spune Gigi Becali despre declarațiile Cristelei Georgescu / FOTO: Social media
În curând se face un an de la anularea alegerilor prezidenațiale, când Călin Georgescu a fost înlăturat și nu a ajuns să fie votat în turul al doilea. Acesta alături de soția sa au încercat să câștige cât mai multă simpatie din partea familor săi. Acum, chiar și Gigi Becali este de partea lor, după ce a fost convins de Cristela Georgescu că mai merită o șansă.

Călin Georgescu a fost o adevărată surpriză pentru mulți români în urmă cu un an. În timp ce el era politician cu vastă experiență în spate, soția sa, Cristela Georgescu era neuropat, fiind interesată de energiile vieții și cum putem avea o viață în armonie cu natura.

Gigi Becali a fost convins de Cristela Georgescu să-i dea o șansă soțului ei. Latifundiarul din Pipera a fost alături de George Simion la alegerile prezidențiale și l-a susținut necondiționat pe liderul AUR. Totuși, acesta a considerat că are „apucături”, în comparație cu Călin Georgescu care este o persoană mult mai calmă și calculată.

„Georgescu e patriot, vorbește despre suveranism, dar nu are apucăturile omului ăsta (n.r. – George Simion). Călin Georgescu spune cât de cât ce vrea să facă, dar în partea aialaltă, nici nu vreau să spun… Dacă Călin Georgescu face un partid, atunci eu nu mă mai bag”, a spus Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali a observat că soția lui Călin Georgescu ar avea alte orientări, precum șamanismul, respingând ortodoxia, pe care a numit-o „ce ne-a dat Dumnezeu cadou”. Omul de afaceri se bucură că declarațiile Cristelei Georgescu au început să se schimbe, punând mai mult preț pe biserică și mersul la liturghie.

„Pe internet, era cu şamani, cu vrăjeli, chiar şi el niciodată nu spunea ne protejăm cultura, cântările, niciodată nu a spus ne protejăm ce avem noi cel mai sfânt de pe suprafaţa pământului, ce ne-a dat Dumnezeu cadou, ortodoxia. Ăsta e cel mai mare cadou dat de Dumnezeu românilor, ortodoxia, liturghia… Acum am vazut-o pe dna Georgescu și vreau sa spun că mă bucur. Nu ştiu unde va ajunge, încă are susţinere…dar mă bucură că am auzit-o pe doamna Cristela să zică de preoţi, de monahi, de monahii care se roagă pentru popor. Înseamnă că are o noţiune despre monahie şi atunci m-am bucurat pentru că şi el, Călin Georgescu, dacă nevasta lui merge pe drum bun şi lasă şamanii şi ajunge la ortodocşi, o să meargă împreună pe calea ortodoxiei, iar dacă eşti ortodox nu ai voie în biserică sectantă”, a spus Gigi Becali la România TV.

Călin Georgescu și soția sa, Cristela / FOTO: Captură video

Ce declarații l-au făcut pe Gigi Becali să-și schimbe opinia

Gigi Becali a vorbit despre declarațiile Cristelei Georgescu. Patronul de la FCSB a auzit cum soția fostului candidat la prezidențiale a povestit despre biserica ortodoxă și credință, primind ajutor din partea capetelor bisericești atât în timpul campaniei electorale, cât și după.

„Acum, uitându-ne la întâmplarea de astăzi vă mărturisesc că familia noastră a simțit și a primit multă încurajare din partea multor slujitori ai bisericii ortodoxe: preoți, monahi de pretutindeni, din țară și din afara țării, chiar și de peste ocean. Ne pomenesc, sunt niște flăcări vii pentru întreg poporul român, și ne-au susținut și pe noi ca să depășim această prigoană politică desfășurată din nou asupra unui om nevinovat, care a iubit poporul român dintotdeauna și care consideră că ar fi putut împlini acest gând al lui, de a fi în slujba unei Românii în care părinții să își dorească să își crească copiii”, mai spunea Gigi Becali.

