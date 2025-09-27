Călin Georgescu s-a autosuspendat! Motivul pentru care a decis să renunțe la job-ul care îi aducea mii de lei lunar

Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a decis să-și suspende singura activitate profesională stabilă pe care o mai avea: postul de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Decizia sa vizează întreg anul universitar 2025-2026 și a fost luată chiar la cererea lui, au confirmat surse oficiale.

În spațiul public au apărut speculații conform cărora suspendarea ar fi fost dispusă de Senatul Universității din cauza unor probleme penale. Însă informația s-a dovedit falsă: nu instituția l-a dat la o parte, ci Georgescu însuși a cerut întreruperea contractului, potrivit unor surse Newsweek.

Călin Georgescu s-a autosuspendat

De altfel, nu este pentru prima dată când acesta recurge la o astfel de mișcare. Și în februarie 2025, Georgescu își întrerupsese activitatea, iar de atunci nu a mai încasat niciun venit de la universitate. Practic, de opt luni, fostul candidat prezidențial trăiește fără salariu.

Ultima plată pe care a primit-o de la universitate datează din octombrie 2024, când încasa 7.500 lei net. Totuși, veniturile sale ca lector au variat mult de-a lungul anilor, fiind luni în care a primit chiar și doar 736 de lei.

În ciuda lipsei actuale de venituri, Georgescu duce o viață de lux. La finalul anului trecut și-a cumpărat o vilă impresionantă în Mogoșoaia, pentru care ar fi plătit peste 500.000 de euro.

Universitatea Politehnica a confirmat oficial faptul că acesta a depus mai multe solicitări de suspendare a contractului individual de muncă, ultima extinzându-se până la finalul anului universitar 2025-2026. Astfel, Călin Georgescu nu va reveni la catedră prea curând și rămâne, cel puțin pentru moment, fără un venit stabil.

CITEȘTE ȘI:

Horațiu Potra, reținut în Dubai! Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională, după ce a fugit din România la începutul lui 2025

Câte milioane de dolari ar fi cerut Călin Georgescu, ca sprijin la alegerile din 2024. Cine este greul de la care ar proveni banii