Horațiu Potra, reținut în Dubai! Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională, după ce a fugit din România la începutul lui 2025

Horaţiu Potra, urmărit internațional de șapte luni, a fost reținut în Dubai la solicitarea autorităților române. Surse judiciare au confirmat că acesta a fost prins în weekend, în urma unei cooperări strânse între instituțiile din România și cele din Emiratele Arabe Unite. În prezent, se poartă negocieri pentru extrădarea lui în țară, însă procedura ar putea dura, în funcție de decizia instanțelor locale.

Horațiu Potra, considerat mâna dreaptă a lui Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pe 16 septembrie, alături de acesta și de alte 20 de persoane, pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Parchetul General a vorbit despre „un plan bine structurat” în jurul candidaturii lui Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024. Fostul luptător al Legiunii Străine a fugit din România în februarie și a fost judecat în lipsă.

Horațiu Potra ar fi încercat destabilizarea țării

Procurorii susțin că rețeaua coordonată de Horațiu Potra și Călin Georgescu urmărea destabilizarea ordinii constituționale, acțiunile lor punând în pericol siguranța națională. Rechizitoriul descrie și modul în care gruparea intenționa să se infiltreze în protestele din București, imediat după anularea primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024, pentru a genera haos.

În vârstă de 56 de ani, Potra a avut un trecut marcat de violență și controverse. A condus o grupare de mercenari în Congo, a fost acuzat de trafic de droguri și, pentru scurt timp, a încercat și cariera politică, pierzând în 2024 la Mediaș funcția de primar cu mai puțin de 250 de voturi.

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a invalidat rezultatele primului tur al alegerilor, Potra a fost oprit în trafic în Prahova. În mașina în care se afla au fost descoperite arme de război. Ulterior, în februarie 2025, procurorii au ridicat din mai multe județe un adevărat arsenal militar, de la grenade și lansatoare, până la mitraliere și explozibili. Potrivit unor date, înainte de a fi prins, acesta încerca să obțină azil în Rusia, conform Antena 3.

