Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat

Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a solicitat suspendarea activității sale de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Cererea se aplică pe întreaga durată a anului universitar 2025-2026.

Suspendarea s-a aplicat după ce Călin Georgescu și-a întrerupt activitatea și în februarie 2025, fiind deja de aproximativ opt luni de zile fără venituri. În spațiul public au apărut informații conform cărora acesta ar fi fost suspendat de la Senatul Universității din cauza unor probleme penale, însă aceste informații au fost infirmate. Potrivit unor surse Newsweek România, această suspendare ar fi fost cerută chiar de el.

Ce a făcut Georgescu după ce a fost trimis în judecată

Ultimul salariu obținut de Călin Georgescu a fost în valoare de 7.500 de lei, în luna octombrie 2024. De-a lungul ultimilor ani, veniturile sale ca lector au fluctuat semnificativ, ajungând chiar și la 736 de lei lunar. Fostul candidat la prezidențiale nu mai are venituri, dar locuiește într-o vilă din Mogoșoaia, în valoare de 500.000 de euro, achiziționată la sfârșitul anului trecut.

Universitatea Politehnică a confirmat faptul că Georgescu a făcut mai multe solicitări de suspendare a contractului individual de muncă, ultima dintre ele s-a extins până la sfârșitul anului universitar 2025-2026. Așadar, Călin Georgescu nu va reveni la catedră în următoarea perioadă.

Călin Georgescu se confruntă cu acuzații grave și riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Numele său apare în dosarul atacului cibernetic de la alegerile din 2024, pentru care a fost trimis în judecată. În prezent, politicianul se află sub control judiciar și s-a prezentat recent la sediul IPJ Ilfov pentru a semna documentele aferente acestei măsuri. La sosire, fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de foarte mulți susținători.

Dacă va fi găsit vinovat, Călin Georgescu riscă o pedeapsă între 10 și 20 de ani de detenție. Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel și vizează 22 de inculpați acuzați de tentativă de subminare a ordinii constituționale, instigare publică și în unele cazuri, încălcarea regimului armelor și munițiilor sau a materialelor explozive. Printre ei se află și Horațiu Potra.

