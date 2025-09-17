Călin Georgescu riscă până la 20 de ani de închisoare. Primele declarații, după ce a ieșit de la sediul Poliției

Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, se confruntă cu acuzații grave și riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Numele său apare în dosarul atacului cibernetic de la alegerile din 2024, pentru care a fost trimis în judecată. Astăzi, după ce a ieșit de la audieri a oferit și primele declarații!

În prezent, politicianul este cercetat sub control judiciar și s-a prezentat recent la sediul IPJ Ilfov pentru a semna documentele aferente acestei măsuri. Aceasta a marcat prima sa apariție publică după ce procurorii au făcut ieri dezvăluirile privind implicarea sa în atacul cibernetic. La sosire, Georgescu a fost întâmpinat de mai mulți susținători.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o condamnare cuprinsă între 10 și 20 de ani de detenție. Dosarul, înregistrat astăzi la Curtea de Apel, vizează 22 de inculpați acuzați de tentativă de subminare a ordinii constituționale, instigare publică și, în unele cazuri, încălcarea regimului armelor și munițiilor sau a materialelor explozive.

Conform procurorilor, campania ilegală s-a desfășurat prin atacuri cibernetice, acțiuni de destabilizare a ordinii publice, dezinformare și microtargetare a electoratului, având drept scop promovarea lui Călin Georgescu și influențarea rezultatului alegerilor. În paralel, autoritățile îl incriminează pe Horatiu Potra, liderul unei grupări mercenare care ar fi susținut politicianul. După anularea primului tur, Potra și oamenii săi au fost opriți în drum spre București, unde ar fi intenționat să provoace haos în cadrul protestelor.

Ce a spus Călin Georgescu după ce a ieșit de la audieri

Călin Georgescu vorbește despre dosarul sau rechizitoriul în care este implicat, pe care îl consideră nejustificat și asemănător cu un document anterior al președintelui Trump din 2016. El își afirmă nevinovăția și denunță ceea ce percepe drept instrumentarea justiției de către oligarhia globalistă pentru a-l îndepărta de la inițiativa de a reda României suveranitatea și demnitatea.

Totodată, fostul candidat la prezidențiale critică manipularea prin minciună și șantaj și își exprimă susținerea pentru libertatea de exprimare, de conștiință și pentru valorile naționale, prezentându-se drept un apărător al adevărului și al dreptății.

„Deci dosarul sau rechizitorul de ieri, mai precis, este un discurs. Atât. Iar dosarul ca atare este o copie la Indigo a dosarului din anul 2016 al președintelui Trump cu aceleași acuze. O țară dăinuiește prin cei curajoși care întrăznesc și se stinge prin cei lași care se vând precum Iuda. Acum 2000 de ani era un Iuda, acum sunt milioane. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul care conduce această țară. Pentru America greu încercată, amintesc anii 2000 cu 11 septembrie, ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, 10 septembrie, oligarhii globalist-soroșiști au înlocuit argumentul cu glonțul. Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumii. Este un martir, pentru că el a fost ucis pentr- o execuție a ideologiei urii față de om, față de adevăr, față de libertatea de conștiință, față de libertatea de exprimare și față de Dumnezeu. Este rezultanta acțiunii oligarhiei șoroșist globaliste care a dezlănțuit dezumanizarea lumii cu un singur scop, controlul ei. Deocamdată în România oligarhia recurge la justiție pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român țara înapoi. Cu alte cuvinte, să fie România românilor. Să fie o națiune liberă, suverană și demnă.”

