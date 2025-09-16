Acasă » Știri » Călin Georgescu, dat în judecată pentru tentativă la lovitură de stat! Horațiu Potra și alte 20 de nume grele, în rechizitoriul procurorilor

De: Andrei Iovan 16/09/2025 | 13:03
Cutremur pe scena politică! Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de alte 20 de persoane în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în care Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Ancheta procurorilor a scos la iveală planul pus la punct de cei doi, iar anchetatorii au descoperit inclusiv un depozit de armament și explozibili la locuința lui Horațiu Potra din Mediaș. 

Ancheta procurorilor în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost cercetați într-un dosarul în care sunt aczuzați de tentativă la lovitură de stat s-a încheiat. Procurorii îi acuză pe cei 22 de complici de mai multe infracțiuni printre care: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și alte infracțiuni. Iată planul pus la punct de Călin Gerogescu și Horațiu Potra, conform anchetatorilor.

Călin Georgescu și Horațiu Potra, acuzați de tentativă la lovitură de stat

Călin Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Acesta este acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzati de tentativă la lovitură de stat
Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzati de tentativă la lovitură de stat

Anchetatorii susțin că planul ar fi fost pus la cale de Călin Georgescu și Horațiu Potra, într-o întâlnire care a avut loc în Mediaș, pe 7 decembrie 2024. Așa cum știm, Potra este un fost lider cu pregătire paramilitară, iar discuția, conform rechizitoriului întocmit, ar fi vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională și de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Grupul ar fi urmat să „declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat

Zis și făcut! Grupul condus de Horațiu Potra s-a întrunit și a decis deplasarea spre București, cu șapte autoturisme. Membrii erau dotați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri, spray-uri iritante, topoare, 2 pistoale și 65 de articole pirotehnice periculoase (categoria F4), urmând ca acestea să fie folosite pentru escaladarea protestelor. Ancheta procurorilor a scos la iveală și un depozit de armament și explozibili la locuința lui Potra Horațiu din Mediaș: 3 aruncătoare portative de grenade, 5 pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, 40+ grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, peste 1 kg echivalent trotil și materiale de inițiere.
Sursa foto: Inquam / Octav Ganea

De asemenea, procurorii îl acuză pe fostul candidat Călin Georgescu că s-a întâlnit cu Potra și a discutat planul de acțiune, că a transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist, inclusiv în emisiuni TV, și că a apelat la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor. Toate aceste acțiuni, de la pregătirea paramilitară, la propaganda coordonată și răspândirea de informații false, au urmărit împiedicarea exercitării puterii legitime a statului și au pus în pericol securitatea națională.

„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el….. care s-a întrunit în data de 07 decembrie 2024, în jurul orelor 21:30- 21:45, la cafeneaua…. din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, acceptată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme, urmând ca după ajungerea în capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, fapte să atragă angrenarea și largul suport al populației, proteste care însă urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a inculpatului Georgescu Călin, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

