Adevărul despre ”dispariția” lui Călin Georgescu: ”Frica de pușcărie l-a făcut să…”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Sorin Constantinescu a vorbit despre retragerea surprinzătoare a lui Călin Georgescu și a dezbătut motivul pentru care fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi ales să dispară definitiv din peisajul politic. Iată ce a spus!

Sorin Constantinescu consideră că dispariția subită a lui Călin Georgescu a fost cauzată de frica pe care acesta o are în urma unor amenințări legate de dosare penale.

În discuția cu Dan Diaconescu, Sorin Constantinescu a sugerat că Georgescu ar fi fost pus în fața unui compromis: fie acceptă să se retragă discret, fie riscă ani grei de închisoare.

Cu toate astea, gazda emisiunii a făcut o comparație dramatică între Călin Georgescu și figura emblematică a lui Nelson Mandela, care a refuzat orice înțelegere și a stat 27 de ani la închisoare. Mai mult, Dan Diaconescu a susținut că CG ar fi putut deveni un lider și mai puternic dacă accepta să plătească acest preț.

„Dan Diaconescu: Cum rămâne cu voievodul nostru, cu Călin Georgescu, în opinia ta?

Sorin Constantinescu: Foarte dubios și el. Cum a fost dubios cu George că cedat așa ușor, dintr-o dată Georgescu nu mai e interesat de populație și de țară și de apă, aer, energie. El se retrage, are treabă cu familia și lasă poporul român cu buza umflată. Cred că l-au speriat cu dosarele astea multe penale și a zis, bă, prietene, ai două variante. Închidem dosarele sau te duci vreo 10-12 ani. Sau ce-ți alegi? Și atunci a ieșit cu declarația și a zis: eu mă retrag, mă duc cu familia, voi rămâneți cu Nicușor.

Dan Diaconescu: Nelson Mandela s-a dus, frate, la pușcărie, a stat 27 de ani și n-a cedat sub nicio formă. N-a cedat și a ajuns președinte. Și au zis tot așa, se pare, că i-au propus un târg lui Nelson Mandela înainte de a-l băga la pârnaie. Și omul n-a vrut. A zis, nu, merg la pușcărie și a stat și a devenit un mare lider. Așa era și cu Călin Georgescu. Se ducea la beciul domnesc. Stătea șase luni la Beciul Domnesc, mai stătea un an, doi la Rahova, un an, doi la Jilava și frate, după cinci ani, la alegeri, ieșea președinte. Da, da, da. Dar lasă asta, dar concerte, parcă le văd prin Londra, prin Paris, diaspora românească făcea în favoarea lui. Free CG, Free CG. Își făcea o avere mare, că veneau ONG-uri, donații multe pentru el.

Sorin Constantinescu: Foarte, foarte ușor a renunțat. Incredibil.

Dan Diaconescu: Eu n-am înțeles asta. Păi și explicația ta care e? Doar frica de pușcărie?

Sorin Constantinescu: Da.”