Liviu Alexa, mesaj pentru susținătorii lui Călin Georgescu: „N-ați fost în stare” | Dan Diaconescu Direct

Invitat în cea mai recentă ediție Dan Diaconescu Direct, jurnalistul Liviu Alexa a vorbit despre retragerea lui Călin Georgescu și valul de reacții stârnite de această decizie, atât în spațiul public, cât și în mediul online. Potrivit lui Alexa, gestul lui Georgescu este o dovadă clară de trădare față de oamenii care și-au pus speranțele în el. Fie a fost o ieșire arogantă și lipsită de respect, fie dovedește că acesta a fost, încă de la început, o piesă a sistemului pe care pretindea că îl combate.

Jurnalistul a subliniat că retragerea lui Georgescu a afectat profund încrederea celor care îl vedeau ca pe o alternativă politică. Acesta a observat că, deși mulți susținători l-au apărat în online, aceiași oameni nu au fost în stare să acționeze în viața reală, așa cum promiteau, și nu au ieșit în stradă în momentele cheie.

CITEȘTE ȘI: Anunț surprinzător despre relația dintre Nicușor Dan și Mirabela: ”Nu e doar concubina lui, e și…”

Totodată, Liviu Alexa a criticat lipsa de coerență și asumare a unei părți din electoratul lui Georgescu, acuzându-i că, în loc să își asume eșecul, caută vinovați în altă parte. A făcut și o comparație cu scena politică din Franța, unde liderii naționaliști continuă să lupte politic, în ciuda înfrângerilor, spre deosebire de atitudinea lui Georgescu, pe care o consideră o capitulare rușinoasă.

„Liviu Alexa: Și astăzi mi-am luat hate pe TikTok de la marii fani CG, că l-am criticat pe CG și am spus că gestul lui de ieri mi se pare… Eu nu sunt fan Călin Georgescu, dar am spus-o onest, nu sunt nici fan Simion, nici fan Nicușor Dan, n-am putut să aleg, mi s-a părut o alegere imposibilă. Dar am zis, bă, este mega trădare să-ți iei catrafusele și să te cari, să-ți iei jucăriile. Și asta mă duce cu gândul la două lucruri. Fi ești țăran nesimțit, Și îți bați joc de speranță de unor oameni pe care tu i-ai hârit, tu i-ai încălzit sau ești o unealtă a sistemului și noi nu te-am văzut așa. Pentru că Marine Le Pen a avut nenumărate eșecuri politice. Până la urmă i-a dat în gură și au suspendat-o, dar Marine Le Pen nu a încercat să se bată. Și va găsi o nouă proiecție politică pentru ideile ei. Și o să vedeți, eu urmăresc Franța cu foarte mare interes, pentru că sunt francofil, vorbesc incredibil de bine franceză, mă dau mare, sunt crescut în cultură franceză de profesorii mei, și urmăresc oricum, pentru că Franța este un pilon important pentru România, sau eu nu știu cum să zic eu, un volan, habar n-am, și o să vedeți că până la urmă dreapta, cum îi zic ei, extremistă, va câștiga. Va câștiga în Franța și când va câștiga o să se distrugă tot ecosistemul ăla de protecție socială enormă care distruge Franța în acest moment. Franța sângerează financiar, dar se preface că nu vede.

Ziceam că mi-am luat hate astăzi pe TikTok pentru că criticându-l pe Călin Georgescu, despre care l-am spus că e un trădător la faza asta ale electoratului său, mi-au sărit, bă, în cap românii, bă, ce să-ți povestesc, că sunt nesimțit, că n-am eu căderea să vorbesc și a părut recurent ceva. Noi suntem de vină că nu l-am ajutat și n-am ieșit în stradă. Păi când vă zice Alex acum două luni că sunteți lași, pe TikTok și pe alte mijloace de socializare. Și atunci mă jurați. Mi-ați spus voi, georgiștii: „o să mergem să le dăm cu ștampila în cap, să ieșim în stradă pe 12, pe 14, pe 16.” N-ați ieșit niciunul. Și n-ați fost în stare să decuplați România de la soroșiști, progresiști, stat paralel. N-ați fost în stare. Uitați-vă în oglindă, recunoașteți-vă învinși și asta este. Viața merge înainte.”