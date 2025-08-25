Călin Georgescu a făcut anunțul! Va candida sau nu la Primăria Capitalei?

În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri cu privire la candidatura lui Călin Georgescu la Primăria Capitalei. Acesta s-a prezentat astăzi, 25 august, la sediul IPJ Ilfov pentru semnarea controlul judiciar și pentru a se fixa un nou termen pentru că măsura preventivă urmează să se sfârșească.

După ce a ieșit din sediul Poliției, Călin Georgescu a vorbit despre situația României din prezent, în urma alegerilor politice. Acesta a anunțat că nu are de gând să-și întemeieze un nou partid și nici nu va candida la Primăria Capitalei, poziție deschisă după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile pentru postul de Președinte al României.

Călin Georgescu se consideră câștigător al alegerilor prezidențiale și încearcă să fie, în continuare, un apărător al poporului român.

„Am văzut și eu în diverse, mai multe informații false. Nu construiesc un partid nou, nu candidez la primăria Bucureștiului. Eu am candidat la președinția României și am câștigat. Eu vorbesc de pe această poziție, să fie foarte clar. Mă rezum să fiu apărătorul poporului român, să fiu liber arbitru, răspunzând prin fapte în fața poporului român”, a transmis Călin Georgescu.

Călin Georgescu mulțumește ssuținătorilor săi

În încheiere, Călin Georgescu a mulțumit tuturor celor prezenți care au venit să-l susțină. Fostul candidat la prezidențiale a afirmat că pe durata campaniei a fost un promotor al păcii și al bunăstării.

„Pentru astăzi eu vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care au venit într-un număr foarte mare, ca de fiecare dată și care cred că dincolo de persoana mea, au un ideal comun: demnitatea țării noastre, bunăstarea ei și desigur, să avem o țară condusă de oameni de glie. În rest, aș putea să spun că înainte de anularea alegerilor din 6 decembrie 2024, eu am vorbit constant și răspicat despre pace. Aceasta fiind singura soluție rațională la războiul din Ucraina”, a mai spus acesta.

