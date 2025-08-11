Gestul lui Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată! Primele imagini: a refuzat orice declarație și…

Călin Georgescu nu scapă de problemele cu legea! Fostul candidat la prezidențiale este obligat să se prezinte la poliție în fiecare luni pentru a semna controlul judiciar. Astăzi a fost prezent la sediul IPJ Ilfov, unde a fost așteptat de mai mult simpatizanți. Politicianul a refuzat să ofere declarații jurnaliștilor prezenți. Află, în articol, ce gest a făcut în fața mulțimii!

Luni dimineața, 11 august 2025, Călin Georgescu a ajuns la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov pentru a semna controlul judiciar. De acum încolo, politicianul va fi nevoit să se prezinte în fața polițiștilor în fiecare luni, și nu miercurea, așa cum a fost prevăzut până acum.

Ce gest a făcut Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost întâmpinat de mai mulți susținători la sediul IPJ Ilfov, iar jandarmii au fost nevoiți să se mobilizeze pentru a păstra ordinea și liniștea. Fostul candidat la prezidențiale a refuzat să discute cu presa, însă a făcut un gest frumos față de mulțime. Acesta și-a salutat simpatizanții veniți să îl susțină.

„Suntem alături de el. El mereu a spus «Poporul are puterea». Deci puterea stă la popor. Lumea trebuie sa conștientizeze că daca noi suntem uniți, nu ne pierdem țara. Noi suntem alături de Calin Georgescu”, este mesajul transmis de un român venit să îl susțină pe politician la sediul IPJ Ilfov, potrivit Realitatea.net.

Până acum, Călin Georgescu a fost chemat miercurea să semneze controlul judiciar, însă procurorii au decis schimbarea zilei după ce, săptămâna trecută, a ajuns la Parchetul General. Lunea trecută, el a fost citat pentru a i se aduce la cunoștință o modificare esențială în dosarul penal în care este vizat. De la calitatea de martor, acesta a devenit inculpat, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, faptă care, conform legii, atrage o pedeapsă cu închisoarea între 10 și 20 de ani.

Potrivit informațiilor furnizate de Agerpres, ancheta vizează un grup condus de Horațiu Potra, iar procurorii susțin că Georgescu avea legături cu această rețea de mercenari. Se presupune că, alături de colaboratorii săi, acesta ar fi intenționat să se infiltreze în rândul protestatarilor care urmau să iasă în stradă după anularea alegerilor prezidențiale, scopul fiind destabilizarea instituțiilor statului.

Separat de acest dosar, Călin Georgescu mai este judecat într-o altă cauză penală, în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste, legionare și rasiste, precum și de susținerea publică a unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid sau crime împotriva umanității.

Citește și: Unde s-a relaxat Călin Georgescu după ce a muncit în noroiul din Broșteni? Imaginea i-a revoltat pe internauți