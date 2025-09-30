Călin Georgescu știe cine l-a trădat! Pe cine dă vina că nu a devenit președintele României

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a spus că a fost trădat de persoane apropiate în timpul campaniei electorale. Acesta a fost preferatul românilor pentru poziția de președinte al României și a vorbit deschis despre cei care l-au pus la zid în timpul campaniei electorale din anul 2024.

Fostul candidat la prezidențiale a mărturisit că în momentul în care și-a dat seama că este trădat, a fost prea târziu. Călin Georgescu nu a vrut să menționeze un nume, dar a promis că, la un moment dat va da cărțile pe față și va spune cine a fost vinovat pentru faptul că nu a ieșit liderul țării.

Cine l-a trădat pe Călin Georgescu

Mai mult decât atât, Călin Georgescu a vorbit cu sinceritate și despre perioada de după anularea alegerilor. Acesta a precizat că nu este supărat pe nimeni și nici nu are de ce să ierte, însă este convins că acele persoane care l-au trădat, au acționat în defavoarea lui pe baza unor frustrări.

„În toată această perioadă, cu multe lucruri bune și rele, aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat, pentru că m-au întărit, celor care m-au jignit, pentru că m-am înălțat, și în special celor care m-au lovit, pentru că m-am ridicat. Nu este iertare. Cei mai severi prieteni, eu m-am întărit prin intermediul lor. A fost o perioadă extraordinar de bună. Am o mână de prieteni, de care sunt foarte mândru, ne înțelegem din priviri, și așa va fi toată țara.

Am fost foarte trădat, de oameni foarte apropiați. Arealul zilei de 3-4 decembrie îmi spunea că e prea simplu, era clar că după zeci de ani, în care sistemul știa dinainte cum se împarte, toată cheia a fost deconspirarea că ei nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Nu m-a durut, m-a bucurat. Vă dați seama ce răni adânci au acești oameni să poată face așa acte? Toată această acțiune a lor este frustrarea care îi apasă puternic. Ei nu înțeleg încă, dar vor înțelege, că e loc pentru toată lumea”, a explicat Georgescu la Marius Tucă Show.

În ceea ce privește campania sa electorală, desfășurată în mare parte în online, Călin Georgescu a mărturisit că din punctul său de vedere nu a fost vorba despre o campanie electorală în adevăratul sens al cuvântului și că nu are resentimente față de niciunul dintre foștii contracandidați.

„Calitatea este român, naționalist, patriot. De asta nu pot scăpa niciodată de dosare. Nu am preferat o cale netedă ca să nu alunec. Mi-aș fi dorit din partea celorlalți contracandidați, adversarii din media, să aibă o poziție mai demnă, nu a fost să fie. Așa că am rămas rezervat, nu m-am uitat cu ură la adversari, m-am uitat cu iubire la poporul român, care suferă. Această suferință te întristează, te și mobilizează. Cel mai important lucru e să faci bine. M-a interesat și mă interesează România care creează, nu România care cerșește. Nu ducem lipsă de resurse, duce lipsă de libertate. Convingerea mea este că poporul român trebuie iubit, nu condus. Iubirea îl va conduce. Nu a fost o campanie, a fost o chemare. M-am baza pe ceea ce Lincoln spunea că puterea guvernelor provine din consimțământul celor guvernați”, a încheiat Georgescu, spunând, de asemenea, că cei care l-au trădat au ales să facă pact cu adversarii.

Călin Georgescu s-a autosuspendat! Motivul pentru care a decis să renunțe la job-ul care îi aducea mii de lei lunar