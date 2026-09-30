Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!

Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
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Cristina Dorobanțu și Ciprian Șerban
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S-a aflat cine este Ciprian Șerban, bărbatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu! Este o prezență cunoscută în lumea politică din România, iar noi am scotocit și prin declarația lui de avere, unde apar sume, bunuri și datorii care spun multe despre situația sa financiară.

Vedeta de la Kanal D este însărcinată, iar ea și Ciprian Șerban urmează să devină părinți. Cristina a vorbit cu emoție despre această nouă etapă din viața ei.

„Lucrurile au venit firesc în viaţa mea, atât noi, cât şi familiile noastre, suntem fericiţi şi profund recunoscători pentru ceea ce ni se întâmplă! Este ca un vis frumos pentru mine”, a declarat Cristina Dorobanţu.

Cine este deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu

Ciprian-Constantin Șerban s-a născut pe 22 decembrie 1985 și este deputat PSD de Neamț, mandat pe care îl deține în legislatura 2024-prezent. În perioada decembrie 2024 – iunie 2025 a ocupat funcția de președinte al Camerei Deputaților.

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Așadar, bărbatul care a ajuns acum soțul Cristinei Dorobanțu nu este deloc un necunoscut în politică. Înainte de șefia Camerei Deputaților, a fost lider al grupului parlamentar PSD și vicepreședinte al Camerei, iar în anii anteriori a condus Comisia pentru transporturi și infrastructură.

Cristina Dorobanțu și Ciprian Șerban

Cristina Dorobanțu și Ciprian Șerban

Înainte să ajungă parlamentar, Șerban a avut mai multe funcții în mediul privat și în administrația locală. Potrivit CV-ului publicat de Camera Deputaților, a fost manager la SC Șerban Impex SRL, administrator la SC Euro Concip SRL și SC In2energy Holding SRL, consilier în Consiliul Județean Neamț și city manager al orașului Roznov.

În Parlament a intrat în 2016, după ce a fost ales deputat PSD în circumscripția Neamț. De-a lungul mandatelor, a ocupat mai multe poziții în structurile parlamentare, înainte să ajungă la conducerea Camerei Deputaților.

Și la capitolul educație, parcursul lui Ciprian Șerban este unul consistent. A urmat Facultatea de Științe Politice la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, apoi studii la Academia de Studii Economice din București.

Ulterior, a absolvit un program postuniversitar de Management și Leadership, un master la ASE și, în 2018, a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Ce avere are deputatul PSD

Și acum vine partea care atrage imediat atenția. În declarația de avere publicată pentru anul 2024, Ciprian-Constantin Șerban figura cu venituri de 150.508 lei din indemnizația de deputat. În document apăreau și două apartamente din Roznov, dobândite prin moștenire, precum și bunuri de valoare: un ceas estimat la 5.000 de euro și bijuterii evaluate la 8.500 de euro.

La capitolul datorii figurau două împrumuturi, unul de 20.000 de euro și altul de 5.000 de euro, ambele cu scadența în 2026. În 2024, nu figura cu terenuri sau autoturisme declarate.

După anii petrecuți în politică și după schimbările importante din cariera sa, Ciprian Șerban trăiește acum o etapă cu totul diferită în plan personal.

Cristina Dorobanțu și-a oficializat relația cu el, iar prezentatoarea a anunțat că este însărcinată. Pentru vedeta de la Kanal D, vestea vine după ce în trecut vorbea chiar despre teama că întemeierea unei familii i-ar putea schimba ritmul profesional.

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