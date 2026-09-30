Dieta lui Lili Sandu. Cum se menține în formă prezentatoarea de la Pro TV, la 47 de ani

Lili Sandu a spus pe șleau cum reușește să-și păstreze silueta la 47 de ani, iar rețeta nu este deloc una pentru leneși! Prezentatoarea știe că aparițiile la televizor vin la pachet cu presiunea de a arăta impecabil și, tocmai de aceea, și-a construit o rutină de la care nu prea se abate.

Nu există magie și nici vreo scurtătură secretă. Din contră, Lili a recunoscut că trebuie să fie foarte disciplinată ca să poată ține ritmul și să se simtă bine. Prezentatoarea a spus că, în ultimii ani, a devenit mult mai atentă la sănătate și la felul în care își întreține organismul. Iar mișcarea a ajuns să facă parte aproape zilnic din programul ei.

Cum își menține Lili Sandu silueta la 47 de ani

Când nu ajunge la sală, își pune hainele de sport și iese la alergat. Nu caută scuze și nici nu tratează mișcarea ca pe un moft de vedetă.

„De câțiva ani sunt și mai conștientă că mișcarea este extrem de importantă pentru organism și, dacă nu ajung în sala de sport, îmi fac timp măcar pentru o alergare ușoară în aer liber. Hidratarea, nutriția și somnul fac și ele parte din rutina mea, obiceiuri care mă ajută să fiu într-o perfectă stare de funcționare!”, a spus Lili Sandu pe Facebook.

Cu alte cuvinte, prezentatoarea nu se bazează doar pe antrenamente și atât. Toată rutina ei este construită în jurul mai multor obiceiuri pe care le repetă constant. Lili Sandu a explicat că acordă o atenție serioasă și alimentației, dar nu uită nici de hidratare. Pentru ea, sportul fără restul obiceiurilor nu este suficient.

Și dacă mai adaugi la ecuație un program matinal care începe foarte devreme, devine clar că prezentatoarea trebuie să fie atentă la fiecare detaliu ca să poată funcționa la capacitate maximă. Iar aici intră în scenă arma ei preferată: somnul. Lili Sandu prezintă o emisiune matinală în direct, motiv pentru care nu-și permite să doarmă până la prânz și să apară apoi proaspătă ca o floricică la televizor.

Somnul este sfânt pentru prezentatoare

Vedeta a spus că are un program aproape militar atunci când vine vorba despre trezire și odihnă. Ziua ei începe foarte devreme, iar asta înseamnă că și ora de culcare trebuie ajustată pe măsură.

„Recunosc că dorm devreme. Nu ai cum altfel să funcționezi mai ales când prezinți o emisiune live. Trebuie să fii odihnită, ca să nu faci dezacorduri, nu de alta. Să nu dai o dumă la televizor. În general, mă trezesc la 5:45, iar când sunt superobosită la 6:00. Mă trezesc, îmi fac matcha, îmi fac meditații, mă mai învârt. La 7:00 se trezește Thomas, îl pregătesc pentru grădiniță, îi fac ghiozdănelul, mai stau un pic cu el și la ora 7:50 am ieșit pe ușă”, a declarat Lili.

Și partea care poate părea și mai greu de crezut este că același ritual a ajuns să se păstreze inclusiv în weekend. Prezentatoarea a spus că organismul ei s-a obișnuit atât de mult cu acest program, încât nici în zilele libere nu mai reușește să doarmă mult.

„Să ies pe ușă nu, dar oricum și în weekend mă trezesc la 6:00. Acum nu mai pot să dorm pentru că așa s-a creat ritualul ăsta de trezit. Dar nu e problemă, lasă că e bine. O să am timp să dorm”, a mai spus ea.

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