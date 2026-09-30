Tragedie într-o familie de români! Mihai și fiica lui, Denisa, au murit într-un accident de muncă în Irlanda

Tragedie într-o familie de români! Mihai și fiica lui, Denisa, au murit într-un accident de muncă în Irlanda
Doi români au murit în Irlanda
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O familie de români stabilită în Irlanda trece printr-o tragedie după ce doi dintre membrii săi, tată și fiică, și-au pierdut viața într-un accident de muncă. Mihai Chinez, în vârstă de 49 de ani, și Denisa Mihaela Chinez, în vârstă de 24 de ani, au murit luni, 28 septembrie, în incinta unei fabrici de beton din Banagher, comitatul Offaly.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:40, la Banagher Precast Concrete, companie unde cei doi lucrau de mai mult timp. Din primele informații, Mihai și Denisa se aflau în zona destinată producției de elemente prefabricate din beton și desfășurau activități legate de o matriță în momentul în care s-a produs incidentul.

Tatăl și fiica au murit la serviciu

Presa locală relatează că cei doi ar fi fost prinși sub o cantitate considerabilă de beton. Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt însă cunoscute deocamdată, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu precizie succesiunea evenimentelor.

Echipajele de intervenție au fost solicitate la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru cele două victime. Mihai și Denisa au fost declarați decedați la locul accidentului. Ulterior, trupurile lor au fost transportate la Midlands Regional Hospital din Tullamore pentru examinările medico-legale.

Familia Chinez era stabilită de mai mulți ani în zona Banagher și era cunoscută în comunitatea locală. Și mama Denisei lucra la aceeași companie, ceea ce a făcut ca vestea să provoace un impact puternic printre colegi și localnici. Reprezentanții companiei au transmis că vor colabora cu autoritățile și că oferă sprijin familiei și angajaților afectați de tragedie.

,,Comunitatea este pur și simplu în stare de șoc”, a declarat John Leahy, preşedintele Birr Municipal District.

Funeraliile celor doi vor avea loc joi, 1 octombrie, la ora 11:00, la Biserica Sf. Rynagh din Banagher. Denisa va fi înmormântată în cimitirul bisericii, în timp ce Mihai va fi incinerat ulterior. Ancheta este coordonată inclusiv de Health and Safety Authority, iar responsabilitățile nu au fost stabilite până în acest moment.

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