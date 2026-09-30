Bătăile încasate de la Cătălin Grozavu, trecute cu vederea! Florina a îngropat securea războiului

Bătăile încasate de la Cătălin Grozavu, trecute cu vederea! Florina a îngropat securea războiului
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Vă întrebați ce mai fac soții Grozavu? După o perioadă în care am urmărit cu toții „telenovela anului”, o poveste de iubire cu de toate, cu bune și cu rele, iată că avem un nou episod! În exclusivitate, CANCAN.RO vine cu noutăți din viața lor și cu răspunsul la întrebarea care stă pe buzele tuturor: s-au împăcat sau serialul este departe de final?

Relația dintre Cătălin și Florentina Grozavu a început în urmă cu șase ani. S-au căsătorit, au devenit părinții a doi băieți și, la început, totul părea desprins dintr-o poveste de dragoste. Numai că, în timp, lucrurile s-au complicat. Au apărut acuzații de infidelitate, certuri, injurii și chiar acuzații de violență, iar ceea ce părea un mariaj obișnuit s-a transformat într-o poveste cu suficientă acțiune cât să țină publicul atent la fiecare episod.

De la scandal, la „suntem bine”

Cătălin Grozavu s-a ales inclusiv cu o brățară electronică de monitorizare, în urma unei plângeri formulate de soția sa, Florentina. Iar, după toate acestea, următorul pas părea unul cât se poate de clar: divorțul. Numai că, atunci când toată lumea se aștepta ca actele să fie depuse, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Pentru moment, divorțul pare să fi fost pus pe pauză, iar relația lor pare să primească o nouă șansă.

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De la scandal, la zile mai liniștite

CANCAN: Cum sunteți?

Cătălin Grozavu: Foarte bine.

CANCAN: Ați scăpat de brățară?

Cătălin Grozavu: Încă nu.

CANCAN: Cum sunteți cu doamna Florina?

Cătălin Grozavu: Mai bine. Și-a mai revenit. Suntem în regulă.

CANCAN: Ați reușit să aveți o relație de comunicare mai bună?

Cătălin Grozavu: Da, da. Suntem bine, sănătoși cu toții. Vorbesc cu Florina, avem copii, avem o relație de familie.

CANCAN: Când expiră ordinul?

Cătălin Grozavu: Nu știu, pentru că nu m-am uitat. Dar nu mă incomodează cu nimic.

CANCAN: Actele de divorț le-ați depus?

Cătălin Grozavu: Nu.

CANCAN: O să le depuneți?

Cătălin Grozavu: Nu cred.

NU RATA: Florina, înșelată de Cătălin Grozavu cu nașa?! Dezvăluiri uluitoare: ”Nu se aștepta să-l pun să jure pe Biblie”

CITEȘTE ȘI: Cătălin Grozavu, acuzații la adresa Florinei. De ce a părăsit-o, de fapt: „Zicea că n-o să mai meargă unde mergea ea”

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