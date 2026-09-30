Titi Aur a fugit din România și apoi s-a întors să-și ia soția. Amintiri din „Epoca de Aur” cu marele campion de automobilism

Titi Aur a fugit din România și apoi s-a întors să-și ia soția. Amintiri din „Epoca de Aur” cu marele campion de automobilism
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Titi Aur mărturisește că nu autoturismele produc daune totale în România, ci „21,5 % dintre camioanele asigurate din România produc accidente”. Din acest motiv, celebrul campion de raliuri lansează, în octombrie, un curs dedicat șoferilor de camioane. Aflăm, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, de ce, în toată cariera lui, nu s-a accidentat niciodată și aflăm că sloganul ’viteza ucide’ deși foarte bun, este greșit”. Titi Aur ne enumără cele mai grave greșeli făcute de șoferii din România și explică în ce cazuri copiii sunt transformați în proiectile care zboară pe șosea”.

Cunoscutul pilot de raliuri recunoaște că, atunci când a cunoscut-o pe Gabi, soția lui, deja pilota mașini de curse și n-a fost greu s-o convingă că totul e sigur. Abia după ce a început să participe la raliuri cu fiica și cu ginerele lui, soția a pus piciorul în prag. Titi Aur ne explică ce simte o soție sau un soț atunci când jumătatea participă la curse și sigurul gând este ca pilotul de pe traseu să mai fie în viață.  Datorită unui accident petrecut în Grecia, Titi Aur nu și-a dat fata la școală în clasa întâi apoi ani de zile a dus-o cu mașină de curse, în clasele primare, pentru că nu avea o mașină normală.

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Statistică îngrijorătoare: „21,5 % dintre camioanele asigurate din România produc accidente”

CANCAN.RO: Ce pregățiți în perioada următoare, în legătură cu condusul defensiv?

Titi Aur: Am ceva foarte important de spus. Facem un curs pentru șoferii de camioane. Singurul curs cerificat de DECRA, adică singura entitate autentificată în conducerea defensivă. Vom face lansarea oficială în luna octombrie. De ce un curs pentru camioane? Pentru că în România asiguratorii au cele mai mari probleme cu accidentele produse de camioane, cu daunele făcute de ele. 13.000 de lei pe an costă asigurarea și, din această cauză, se ridică prețul la toate asigurările autoturismelor noastre. 21,5 % dintre camioanele asigurate din România produc accidente. Mașinile normale produc doar 6% accidente și avem cel mai mare procent dintre țările din jur. Noi venim, astfel, cu această ofertă către asiguratori, să facă reducere celor care se intruiesc să devină șoferi mai buni, pentru că vor produce daune mai puține. În România toată lumea se plânge că asigurările sunt mari, iar asigurătorii sunt obligați să crească polițele pentru că mult stricăm, mult plătim. Iar camioanele măresc și mai mult asigurarea pentru că accidentele în care sunt implicate produc daune totale.

CANCAN.RO: Mi-ați spus, la un moment dat, că nu v-ați accidentat niciodată. Cum ați reușit, ce NU ați greșit în toți acești ani?

Titi Aur: Pe stradă nu am greșit cu nimic ca să ajung într-o asemenea situație. Dar în raliuri am mai făcut compromisuri. Am mers tare ca să obțin rezultate chiar dacă am mai ieșit în decor, cu mașina stricată. Dar niciodată nu m-am accidentat eu sau copiloții mei. În toată cariera de automobilist civil și sportiv nu am avut probleme cu medicii sau spitalizările.

Titi Aur definește viteza:„Acest slogan, deși foarte bun, este greșit”

CANCAN.RO: Știu că viteza ucide. Dar există și circumstanțe în care viteza te salvează?

Titi Aur: Acest slogan, deși foarte bun, este greșit. Când mergi cu avionul e și mai mare viteza. Cea mai periculoasă este oprirea bruscă de la viteză mare, mai ales dacă te oprești în ceva. Sunt și situații în care viteza te poate scapă, dar puține și de specialitate. Trebuie să fii antrenat să scapi călcând accelerația. Oricum ar fi, viteza este periculoasă.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai frecvente 3 greșeli pe care le fac șoferii români, când sunt la volan?

Titi Aur: Neatenția, adică distragerile, cel mai important fiind telefonul mobil. Apoi nepăstrarea distanței potrivite față de mașina din față. Toți șoferii, majoritatea covârșitoare, nu știu la ce distanță trebuie să stea în funcție de mașina din față. Și a treia, consideră că centură este necesară doar ca să nu ia amendă. Cei din spate nu își pun centura, de obicei copiii și asta îi transformă în proiectile care zboară pe șosea. Vorbim despre lipsa de educație și de conștientizare.

În accidentologie, în general, se vorbește despre ’regula șvaițerului’. Ai un calup de cașcaval cu găuri, pe care-l tai felii. Găurile de opresc la un moment dat. Când un fascicul imaginar de lumină trece prin mai multe felii, înseamnă că avem o coincidență. Fiecare felie înseamnă: calitatea mașinii, pregătirea șoferului, starea de oboseală, presiunea slabă la anvelope. Există varianta când cineva face o greșeală și celălat evita. Dar când apar mai multe greșeli, lipsa vizibilității, neatenția, anvelopă uzată, atunci e de rău.

E greu de spus care-i cea mai mare greșeală. Poți să intri într-un pom și dacă n-ai presiunea corectă la roți. Sau să arunci o privire în telefon și, în secunda următoare, să-ți sară un copil în față și să-l omori. Nu există o greșeală majoră ci un cumul.

Iar greșeala capitală care se face în România este că în România noi nu avem o entitate, o instituție care să coordoneze siguranța rutieră. Ar trebui ca Ministerul Educației, Transporturilor, de Interne, al Muncii să lucreze împreună. La noi nu există un coordonator. Suntem singura țară din Europa care nu are un astfel de organism. De aia se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Suntem ca o orchestra fără dirijor. Nu avem siguranță rutieră în România, suntem într-un haos.

Titi Aur trage un semnal de alarmă: „Nu trebuie să lăsăm oamenii să citească prospectele și să tragă ei concluziile”

CANCAN.RO: În legătură cu medicamentele, există unele, cum ar fi paracetamolul, pe care-l iei pentru o răceală, viroză, dar poate ieși pozitiv la drugtest. Ce ar trebui să facem? Să luăm paracetamol și să mergem cu metroul?

Titi Aur: Nu trebuie să lăsăm oamenii să citească prospectele și să tragă ei concluziile. Medicul, asistentul și medicul de familie ar trebuie să fie obligați ca, atunci când prescriu un medicament, să atenționeze și pacientul. Când primește rețeta să i se spună ce conțin medicamentele, farmacista la farmacie la fel, medicul de familie să-ți spună că, în perioada următoare, nu mai ai voie să conduci. Sistemul medical ar trebui să fie resposabil pentru asta. E mult mai greu să educi 18 milioane de oameni. Mai repede ar trebui educat sistemul medical.

Sigur că și așa vor mai fi accidente, dar mai puține. Nici cele mai sigure țări din Europa nu au reușit să ajungă la zero. Eu, unul, mă uit pe un prospect de medicamente, dar mă uit pentru că sunt în domeniu, nu am pretenția ca toți șoferii să se uite. Sistemul politic e de vină, guvernul și președinții. Nu au fost interesați de siguranța rutieră din România. Suntem la nivelul în care sistemul medical nu face nimic și 7 miliarde de bani europeni consumă România cu victimele accidentelor rutiere, pe an.

CANCAN.RO: Când ați cunoscut-o pe Gabi, soția dumneavoastră, cum ați convins-o că, oricât de periculoasă e meseria pe care o aveți, o să fiți în siguranță?

Titi Aur: Nu a trebuit pentru că, atunci când m-a cunoscut, eu mergeam deja la curse. Eram pilot și a știut, de la început, cu cine s-a înhăitat (râde, n.red.). Este o meserie stresantă, riscantă. Problema pentru Gabi a venit atunci când eram toți 3, eu, fiica noastră și ginerele meu, la curse. A zis ’ajunge, când sunteți toți 3 e prea mult’.

Cel mai greu este, pentru un membru de familie, când e spectator, să aștepte să treacă, la raliu, partenerul sau partenera. Și acesta să nu mai treacă. În momentul ăla nu ști care este motivul și strestul este foarte mare până afli de ce a abandonat și nu a trecut la timp. Până când afli că e bine te gândești ’doamne ajută să fie în viață’. Când eram doar eu, soția avea o cantitate de stres. Apoi am fost toți 3 și a crescut această cantitate, dar până a venit nepoțica Eva pe lume. Atunci Ramona și-a încheiat cariera și atunci a scăzut nivelul de stres. Eva a salvat situația (râde, n.red.)

Titi Aur își amintește: „În clasa întâi nu am dat-o la școală pentru că am venit din Grecia cu mașina răsturnată”

CANCAN.RO: Ați fost pasionat, de mic, de orice mijloc de transport. Așa ați învățat-o și pe Ramona, fiica dumneavoastră. Când ați trăit, totuși, cea mai mare spaimă când vine vorba de ea?

Titi Aur: Mi-a tremurat inima. Mai ales când eu eram spectator și ea cu Bogdan, ginerele meu, se dădeau și așteptam să treacă prin fața mea. A fost normal, până la urmă, pentru că Ramona s-a născut printre mașini de curse și a făcut naveta, cu noi, prin toată Europa în camionul de curse. În clasa întâi nu am dat-o la școală pentru că am venit din Grecia, cu mașina răsturnată și nu am avut timp să dăm copilul la școală. Așa că am dat-o în anul următor, în ’97. Mai mult de atât, în clasele primare am dus-o cu mașina de curse la școală pentru că nu aveam o mașină normală.

CANCAN.RO:Apropo de Eva, cum e bunicul Titi Aur? Ce va place să faceți împreună?

Titi Aur: Ne place să vorbim, să facem lucruri. Am făcut și un produs special pentru ea. Am luat 2 mășini și am făcut un fel de mașinuță pentru ea. Eva are 10 ani iar pentru generația 7-14 ani am făcut acest produs. Vin acum copiii și se dau cu mașinile astea la noi. Se pot organiza și petreceri de copii unde conduc pentru prima dată, le dăm permis, diplome și învață și un pic de securitate în ceea ce privește condusul.

CANCAN.RO: Când ați trăit cel mai bun moment din viața dumneavoastră? Dar cel mai rău, mai neplăcut?

Titi Aur: Viața mea personală a avut câteva momente grele și emoționate, pozitive și stresante. Îmi aduc aminte de trecea frontierei, prima dată, în 1987. Apoi m-am întors ilegal în România, am luat-o pe Gabi și am mai trecut o dată granița.

Sau când s-a născut Ramona, la Nisa și m-au lăsat să asist la naștere, pentru că acolo se putea. Mai târziu a fost nașterea Evei și ne-am dat seama că EVA este prescuratea de la Eva Vrabie-Aur, așa cum este numele ei real.

Emoții negative am avut doar atunci când mi-am pierdut părinții. Sau când am pierdut un titlu sau n-am câștigat un raliu, dar asta face parte din viață. Nu poți fi mereu pe locul întâi.

CANCAN.RO: Știu că salată de boeuf ca a dumneavoastră nu se mai faceMai aveți și alt fel la care sunteți imbatabil?

Titi Aur: Am un ginere care este cel mai bun bucătar, chiar dacă nu e asta meseria lui. Fiecare om din familie face câteva ceva bun de mâncare, acum până și Eva se implică. Dar Bogdan ne ’bate’ pe toți (râde,n.red.).

CANCAN.RO:În toată cariera dumneavoastră, v-ați simțit vreodată ‘celebru’?

Titi Aur: Nu am avut niciodată felul acesta de a mă vedea. Nici nu cred în cei care au atitudinea asta, importantă și arogantă. Cred că trebuie să-ți faci treaba bine în orice domeniu. Poți fi campion în orice activitate ai iar eu nu am avut niciodată aerul de om important.

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