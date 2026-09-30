Călin Georgescu, pe primul loc în trending în România pe X! 2 mari companii de AI, imediat după el

Călin Georgescu este, din nou, în centrul atenției. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar această decizie a stârnit ecouri puternice. Pe lângă susținătorii lui care s-au arătat devastați de decizie, numele lui Călin Georgescu se pare că a devenit destul de popular, atât de popular încât a ajuns pe primul loc în trending în România pe X. Interesul românilor pare să fie mare.

Curtea de Apel Bucureşti a admis marți, 29 septembrie, contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, dar și a afaceristului Ionel Rusen. Fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, primul în trending în România pe X

Arestarea lui Călin Georgescu a făcut valuri mari. A provocat reacții în stradă ale susținătorilor și un val de comentarii în spațiul public. Mai mult, pe platforma X amploarea discuțiilor s-a reflectat direct în clasamentul de trending. Numele fostului candidat la alegerile prezidenţiale a ajuns înaintea unor teme și companii cu audiență internațională mare.

Așadar, vestea arestării sale preventive a provocat un val de reacții în mediul online, iar numele lui Călin Georgescu a ajuns să ocupe primul loc în secțiunea de trending din România. Clasamentul este cu atât mai interesant cu cât, imediat după numele acestuia, apar trei nume cu o cu totul altă arie de interes.

Mai exact, în lista de trending, Călin Georgescu este urmat de Anthropic și OpenAI, două dintre cele mai cunoscute companii din domeniul inteligenței artificiale. Iar „Republicans” vine imediat după și completează lista principalelor subiecte urmărite în trendingul românesc.

Faptul că numele lui Călin Georgescu a ajuns pe prima poziție în trendingul X România îl plasează, pentru moment, înaintea unor teme legate de companii globale din tehnologie și de politica americană. Clasamentul arată astfel cât de intens este urmărit cazul pe platformă.

Reamintim că atât în cazul lui Călin Georgescu, cât și în cazul lui Ionel Rusen, decizia de arestare preventivă este definitivă. Decizia a fost amânată, după ce cei doi judecători din completul de la Curtea de Apel București au avut opinii divergente. Astfel, s-a format un complet de divergență, adică a fost adus încă un magistrat care să încline balanța.

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