Alertă în aer! Un avion Flydubai, cu 180 de pasageri la bord, a transmis cod de deturnare

Alertă în aer! Un avion Flydubai, cu 180 de pasageri la bord, a transmis cod de deturnare
sursă foto: Profimedia
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Zborul FDB1073, cu 180 de pasageri la bord — inclusiv zeci de israelieni — a transmis un „cod squawk” de 7700, un semnal internațional general de urgență, în timp ce făcea o întoarcere în U deasupra graniței dintre Iordania și Arabia Saudită.

Aeronava a transmis inițial codul 7700, codul internațional pentru o urgență generală, înainte de a trimite codul 7500, care indică deturnare sau intervenție ilegală. Ulterior, aeronava s-a întors în timp ce survola Arabia Saudită și a fost deviată către Tabuk, unde a aterizat.

Boeingul 737 MAX, în timp ce survola Arabia Saudită, a transmis pentru scurt timp codul 7500, care semnifică o deturnare sau o interferență ilegală. Potriviti datelor din anchetă, la două ore și cincisprezece minute de la decolare, Boeing-ul a intrat brusc într-o picaj abrupt, coborând de la 34.000 la aproximativ 17.000 de picioare în mai puțin de un minut, în timp ce viteza a crescut de la 411 noduri la aproape 600. Avionul și-a revenit ușor timp de câteva secunde, ajungând la 21.650 de picioare, înainte de a coborî brusc din nou, de data aceasta sub 14.000 de picioare.

De ce a fost activată codul de deturnare, de fapt

În următoarea oră, avionul nu a reușit să mențină o altitudine constantă, deși a rămas la aproximativ 15.000 de picioare, ceea ce indică faptul că era controlat manual, nu de pilotul automat. Autoritățile israeliene nu au reușit să ia legătura cu avionul în timpul incidentului. Avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au fost mobilizate de urgență pentru a-l intercepta, din cauza temerilor legate de o posibilă deturnare. În Israel, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și înalți oficiali militari au organizat ședințe de evaluare a incidentului.

Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, s-a restabilit contactul cu avionul, iar zborul a aterizat pe Aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. Oficialii israelieni afirmă că semnalele de urgență au fost transmise după ce, aparent, a izbucnit o altercație în cabina de pilotaj între piloți, deși detaliile exacte ale incidentului nu au fost încă confirmate de compania aeriană.

Pasagerii israelieni au relatat scene de haos și panică în timp ce avionul intra în picaj, au menționat prezența sângelui în cabina de pilotaj și faptul că unul dintre piloți a fost înjunghiat, în timp ce unii pasageri israelieni ar fi ajutat echipajul să-l imobilizeze pe atacator.

Compania flydubai, cu sediul în Dubai, a confirmat un „incident”, precizând că toți pasagerii zborului au aterizat în siguranță la Aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. Compania afirmă că toți pasagerii sunt în siguranță și au fost identificați.

„Siguranța și bunăstarea pasagerilor și a echipajului nostru rămân prioritatea noastră principală. Vor fi publicate noi informații pe măsură ce vor fi disponibile detalii suplimentare confirmate.”, se arată în comunicatul companiei.

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