RO-Alert în Tulcea după apariția unei drone lângă graniță. Două avioane au fost ridicate de la sol

RO-Alert în Tulcea după apariția unei drone lângă graniță. Două avioane au fost ridicate de la sol
Dronă la granița României /Foto: Shutterstock
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O nouă alertă de dronă în România! În noaptea de marți spre miercuri, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană în estul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două avioane au fost ridicate de la sol.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați noaptea trecută, printr-un mesaj Ro-alert, după ce în zona de graniță cu Ucraina a fost identificată o țintă aeriană. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Două avioane au fost ridicate de la sol, însă nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

„În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă al Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației”, transmite MApN, într-un comunicat.

Astfel de situații au fost tot mai dese în ultima perioadă. Conform datelor oficiale, de la începutul anului și până la 27 septembrie 2026 au fost înregistrate 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și patru drone doborâte.

Dronă prăbușită în Republica Moldova

De asemenea, miercuri dimineață, 30 septembrie, o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat. Incidentul a avut loc în jurul orei 5:43, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Sistemul național integrat de monitorizare a detectat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronă. Aparatul a căzut ulterior în extravilanul satului Hîrbovăț și a explodat. Nu au fost raportate victime.

 

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