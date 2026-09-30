Ar fi surpriza sezonului: Marius Avram divorțează de Maria și intră ca ispită la Insula Iubirii?

Maria și Marius Avram au participat în sezonul 9 de la Insula iubirii. Deși au plecat separat de la testul suprem al fidelității din Thailanda, ulterior s-au împăcat și au încercat să își mai acorde o șansă, de dragul relației de 11 ani pe care o au. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că, inițial, Marius Avram nu și-a dorit să participe la emisiune alături de soția sa.

Invitată în cadrul podcastului Face to Face, Maria Avram a dezvăluit că, inițial, Marius Avram a vrut să participe la Insula iubirii în rolul de ispită. Pentru a-i face o „surpriză”, ca o soție iubitoare, ea a ținut cont de dorințele sale și l-a înscris în sezonul 9 al emisiunii… însă în calitate de cuplu, alături de ea.

Maria Avram: El a vrut să meargă ca ispită la Insulă, iar eu l-am înscris în calitate de cuplu. Văzând sezonul 8, Marius mi-a spus că vrea în rolul de ispită. Ca ispită e foarte bun, el chiar poate să ispitească. Dar i-am zis că nu are cum să-l ia, pentru că e însurat. S-ar distra și i-ar ieși foarte bine rolul de ispită și i-am spus și eu că și-ar duce rolul până la capăt. Bianca Drăgan: De ce? Ce l-ar fi recomandat? Maria Avram: Este foarte dezinvolt, face ce gândește și are carisma asta care te atrage. Pare inocent, pare bun și tot timpul pus pe glume. Pe de altă parte, Marius a ispitit la Insulă, dacă ținem cont de povestea de afară cu Oana. Bianca Drăgan: Și crezi că a ispitit-o pe Oana? Maria Avram: A fost de comun acord… l-a plăcut tocmai pentru ce am zis eu acum.

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După experiența Insula iubirii, căsnicia dintre Marius și Maria Avram a suferit o serie de schimbări majore. În încercarea de a resuscita cei peste 11 ani petrecuți împreună, cei doi au decis să lase trecutul unde îi este locul și să își reclădească încrederea unul în celălalt. Însă, așa cum era de așteptat, timpul nu a făcut decât să scoată la lumină faptul că rănile din trecut nu se vindecă peste noapte. Reamintim că în timpul sezonului 9, Marius Avram s-a apropiat de ispita Oana Monea, cu care a continuat să se vadă și după terminarea filmărilor din Thailanda, iar Maria Avram s-a lăsat vrăjită de ispita Cătălin Brînză.

Maria și Marius Avram au ajuns din nou într-un moment de cumpănă în relația lor. Fosta concurentă a mărturisit recent că între ea și soțul ei s-a instalat o răceală în ultima perioadă. Aceasta a explicat că anumite neînțelegeri i-au îndepărtat, motiv pentru care au decis, de comun acord, să își ofere un moment de „redescoperire”.

„Suntem într-o redescoperire. Mai concret, s-au întâmplat anumite lucruri cu aproximativ 2 săptămâni înainte de difuzarea „Reuniunii” și ne-am răcit. Ceva s-a întâmplat cu mine. Nu stiu ce anume. Parcă m-am îndepărtat. Au fost niște lucruri din partea lui care n-au fost niciodată arătate și pe mine m-au trezit cumva la realitate”, a mai spus Maria Avram, la podcastul Face to Face.

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