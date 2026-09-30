Ar fi surpriza sezonului: Marius Avram divorțează de Maria și intră ca ispită la Insula Iubirii?

Ar fi surpriza sezonului: Marius Avram divorțează de Maria și intră ca ispită la Insula Iubirii?
Marius și Maria Avram au participat în sezonul 9 de la Insula iubirii/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maria și Marius Avram au participat în sezonul 9 de la Insula iubirii. Deși au plecat separat de la testul suprem al fidelității din Thailanda, ulterior s-au împăcat și au încercat să își mai acorde o șansă, de dragul relației de 11 ani pe care o au. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că, inițial, Marius Avram nu și-a dorit să participe la emisiune alături de soția sa. 

Invitată în cadrul podcastului Face to Face, Maria Avram a dezvăluit că, inițial, Marius Avram a vrut să participe la Insula iubirii în rolul de ispită. Pentru a-i face o „surpriză”, ca o soție iubitoare, ea a ținut cont de dorințele sale și l-a înscris în sezonul 9 al emisiunii… însă în calitate de cuplu, alături de ea.

Maria Avram: El a vrut să meargă ca ispită la Insulă, iar eu l-am înscris în calitate de cuplu. Văzând sezonul 8, Marius mi-a spus că vrea în rolul de ispită. Ca ispită e foarte bun, el chiar poate să ispitească. Dar i-am zis că nu are cum să-l ia, pentru că e însurat. S-ar distra și i-ar ieși foarte bine rolul de ispită și i-am spus și eu că și-ar duce rolul până la capăt.

Bianca Drăgan: De ce? Ce l-ar fi recomandat?

Maria Avram: Este foarte dezinvolt, face ce gândește și are carisma asta care te atrage. Pare inocent, pare bun și tot timpul pus pe glume. Pe de altă parte, Marius a ispitit la Insulă, dacă ținem cont de povestea de afară cu Oana.

Bianca Drăgan: Și crezi că a ispitit-o pe Oana?

Maria Avram: A fost de comun acord… l-a plăcut tocmai pentru ce am zis eu acum.

Marius și Maria Avram/ sursă foto: Instagram

Marius și Maria Avram, la un pas de divorț

După experiența Insula iubirii, căsnicia dintre Marius și Maria Avram a suferit o serie de schimbări majore. În încercarea de a resuscita cei peste 11 ani petrecuți împreună, cei doi au decis să lase trecutul unde îi este locul și să își reclădească încrederea unul în celălalt. Însă, așa cum era de așteptat, timpul nu a făcut decât să scoată la lumină faptul că rănile din trecut nu se vindecă peste noapte. Reamintim că în timpul sezonului 9, Marius Avram s-a apropiat de ispita Oana Monea, cu care a continuat să se vadă și după terminarea filmărilor din Thailanda, iar Maria Avram s-a lăsat vrăjită de ispita Cătălin Brînză.

Maria și Marius Avram au ajuns din nou într-un moment de cumpănă în relația lor. Fosta concurentă a mărturisit recent că între ea și soțul ei s-a instalat o răceală în ultima perioadă. Aceasta a explicat că anumite neînțelegeri i-au îndepărtat, motiv pentru care au decis, de comun acord, să își ofere un moment de „redescoperire”.

„Suntem într-o redescoperire. Mai concret, s-au întâmplat anumite lucruri cu aproximativ 2 săptămâni înainte de difuzarea „Reuniunii” și ne-am răcit. Ceva s-a întâmplat cu mine. Nu stiu ce anume. Parcă m-am îndepărtat. Au fost niște lucruri din partea lui care n-au fost niciodată arătate și pe mine m-au trezit cumva la realitate”, a mai spus Maria Avram, la podcastul Face to Face.

Maria și Marius Avram, la un pas de despărțire? Fosta concurentă de la Insula Iubirii e sinceră: „S-au întâmplat anumite lucruri”

Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce pensie încasează Ioan Andone în 2026 și de ce suma este mult mai mică decât s-ar fi așteptat
Ce pensie încasează Ioan Andone în 2026 și de ce suma este mult mai mică decât s-ar fi așteptat
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”
Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”
Dana Roba și Lele, schimb dur de replici la Dan Capatos Show. Securea războiului n-a fost îngropată: ”N-a văzut în viața ei nuntă ca a noastră”
Dana Roba și Lele, schimb dur de replici la Dan Capatos Show. Securea războiului n-a fost îngropată: ”N-a văzut în viața ei nuntă ca a noastră”
În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”
În ce relații a rămas Andreea Popescu cu Delia Matache, de fapt. Ce s-a întâmplat între cele două: ”Am luat-o pe alt drum”
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Gandul.ro
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
Click.ro
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Gandul.ro
Un polițist drogat a fost luat cu ambulanța de la o petrecere deocheată, după ce familia îl dăduse dispărut
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.