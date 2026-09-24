Dronă prăbușită în România, după alerta RO-Alert! Au apărut primele imagini de la locul incidentului

Noi informații apar după alerta de joi dimineață, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, iar autoritățile au activat măsurile de siguranță în nordul țării. Aparatul de zbor a traversat teritoriul național timp de aproximativ patru minute, înainte de a se prăbuși într-o zonă împădurită din apropierea localității Solca, județul Suceava.

La fața locului au intervenit echipe ale Ministerului Afacerilor Interne, care au delimitat zona și au verificat împrejurimile. Drona era de mici dimensiuni, iar în urma impactului nu a izbucnit un incendiu. Până în acest moment nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Drona a rămas în mare parte intactă în urma prăbușirii. Deși aparatul s-a rupt în mai multe bucăți la impact, în zona respectivă pot fi observate încă fragmente mari ale dronei, inclusiv componente care și-au păstrat forma.

Două avioane militare au survolat zona

Incidentul a determinat și luarea unor măsuri în sistemul de învățământ. Cursurile au fost suspendate temporar în patru localități din zonă, până la ora 10:00. Decizia a fost luată înainte de începerea programului școlar, în baza procedurilor stabilite pentru situațiile în care este emisă o alertă privind prezența dronelor.

În cazul în care o astfel de avertizare apare în timpul orelor, elevii trebuie îndrumați de cadrele didactice către spații sigure, de preferat încăperi fără ferestre, unde vor rămâne până la încetarea alertei.

Potrivit autorităților, sistemele radar au detectat inițial aparatul pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei, după care acesta a intrat în România prin nordul județului Botoșani. Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru supravegherea situației, iar un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat ulterior de la Baza 95 Aeriană Bacău.

Ministrul Apărării a precizat că aparatul nu a fost doborât, întrucât condițiile necesare pentru o astfel de intervenție nu au fost îndeplinite. Oficialul a descris noaptea drept una intensă pentru militarii români și a susținut necesitatea unui protest diplomatic față de Federația Rusă.

Incidentul este al treilea mesaj RO-Alert privind dronele transmis în județele din nordul Moldovei în ultimele două săptămâni.

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