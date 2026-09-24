La condus începătoare, la accesorii categoria grea! Andreea Bostănică s-a asortat cu Lamborghini, plus accesorii de peste 50.000 de euro!

Artistă, influenceriță, dar mai ales moldoveancă frumoasă. Pe scurt, Andreea Bostănică. Are 21 de ani, este celebră și are peste zece milioane de urmăritori pe social media, toți adoră ce face Bostănică, așteaptă cu jind următoarele postări, următoarele poze pe Insta. Sigur, să n-o întrebați pe Iuliana Beregoi despre ea, că vă dă cu totul alte informații. Cert este că Andreea Bostănică a fost surprinsă de CANCAN.RO undeva în nordul Capitalei, la o ieșire împreună cu mama ei, Angela, plus nelipsita Leyla, neprețuitul ei pudel pitic. Cât a costat–o pe Bostănică să se asorteze cu propriul său Lamborghini turcoaz? Aflați din articol.

Andreea Bostănică, împreună cu semnele obligatorii de începător pe Lamborghini Urus (a vrut o mașină mai înaltă, să vadă mai bine șoseaua), însoțită de mama ei, manager, impresar, bonă pentru Leyla și așa mai departe. Din scenă lipsește fratele Andreei, care îndeplinește de multe ori rolul de gardă de corp pentru frumoasa moldoveancă (e născută la Chișinău).

Poartă un compleu, adică o pereche de pantaloni Juicy Couture, de 250 euro, un hanorac tot de la Juicy Couture, 270 euro. Nu întâmplător, pentru că sunt cam în aceeași nuanță cu Lamborghini-ul Urus turcoaz despre care CANCAN.RO scria în articolul de AICI. Era o perioadă cu un alt conflict al Andreei Bostănică, mai precis cu un fost iubit, Abush, care îi solicitase să-i restituie niște bani. Un scandal complicat, iar Andreea și mama ei Angela făcuseră atunci consiliu de coroană, să dezbată strategia cu care să abordeze problema.

Evident, scandalul s-a prelungit, Bostănică a susținut că a fost amenințată, vizat ar fi fost chiar Lamborghini-ul din imaginile din galeria de azi. Din poze însă nu pare că Andreea Bostănică și mama ei ar fi apăsate de cine știe ce griji (sau poate s-au obișnuit cu presiunea constantă). De altfel, recent Bostănică și Beregoi păreau să înceapă „Sezonul 2” de atacuri pe online, așa cum reiese din articolul de AICI.

Lista accesoriilor purtate de Andreea Bostănică la o ieșire casual prin București. Să le luăm în ordinea importanței!

Pudel pitic Leyla – valoare inestimabilă. Apoi avem o geantă Hermès care se vinde cu peste 30.000 de euro, la o căutare sumară. Apoi observăm niște bijuterii asortate cu semnul de începător de pe Lamborghini, mai precis o brățară de aur galben Cartier, cu zece diamante, evaluată la circa 19.200 euro și niște cercei clasici, tot Cartier, model Love Hoop, din aur galben cu diamante, circa 4.500 euro. Și o pereche de ochelari, pentru că soarele aprig al toamnei o deranja pe Andreea Bostănică, așa că i-a acoperit cu 670 de euro sub forma unor ochelari de soare Aube. Cu siguranță e ceva ce ar atrage atenția oricui, cu atât mai mult lui Umar Kremlev, oligarh despre care se spune că ar fi un susținător al Andreei Bostănică, așa cum reiese din textul recomandat mai jos.

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