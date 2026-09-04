Jignită de Iuliana Beregoi, Andreea Bostănică a venit cu amenințări dure: ”Văd că vrea să înceapă sezonul 2”

Tensiunile dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică par să fie departe de final. După mai multe episoade controversate care au ajuns în atenția publicului, cele două s-au înțepat din nou, de această dată în mediul online.

Totul a pornit de la un videoclip publicat de Iuliana Beregoi. Artista apare în mașină și râde în timp ce își amintește o replică pe care a spus-o chiar ea. În momentul respectiv, Iuliana face o aluzie la Andreea Bostănică, folosind apelativul „bostan”.

Videoclipul a devenit rapid viral, iar reacția Andreei Bostănică nu a întârziat să apară. Influencerița a lăsat un comentariu, care a atras imediat atenția urmăritorilor și a strâns peste 15.000 de aprecieri.

Cum a reacționat Andreea Bostănică la videoclipul Iulianei Beregoi

„Văd că vrea să înceapă sezonul 2”, a scris Andreea Bostănică în secțiunea de comentarii, făcând trimitere, cel puțin aparent, la conflictul mai vechi dintre cele două.

Replica a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales că vine într-un moment în care disputa dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică părea să fi intrat într-o perioadă de liniște.

Războiul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a ajuns la tribunal

Conflictul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a ajuns și în instanță, după scandalul izbucnit între cele două în urma altercației dintr-un restaurant din Chișinău.

Iuliana Beregoi a solicitat Judecătoriei Iași emiterea unui ordin de protecție împotriva Andreei Bostănică, cerând, printre altele, ca aceasta să nu se mai apropie de ea și să nu mai facă declarații despre ea. Cererea a fost respinsă de instanță, iar artista a contestat decizia.

În iulie 2026, Tribunalul Iași a respins definitiv apelul formulat de Iuliana Beregoi. Totodată, aceasta a fost obligată să îi achite Andreei Bostănică 15.825,90 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

După decizia instanței, Iuliana Beregoi a transmis că respectă hotărârea, chiar dacă nu este de acord cu ea, și a susținut că își cunoaște adevărul și că va continua demersurile legale în Republica Moldova.

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