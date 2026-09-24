Javier Bardem cere ca Pink să fie înlăturată din funcția de ambasadoare UNICEF. De la ce a pornit scandalul

Actorul Javier Bardem susține o petiție prin care se cere înlăturarea cântăreței Pink din funcția de ambasadoare a bunăvoinței UNICEF, după reacția artistei la un mesaj pro-palestinian transmis de rapperul Macklemore în timpul unui concert al lui Ed Sheeran. Inițiativa a strâns deja peste 150.000 de semnături.

Actorul spaniol și-a îndemnat urmăritorii de pe Instagram să semneze petiția prin care se solicită ca Pink să nu mai fie ambasadoare a bunăvoinței UNICEF, potrivit Euronews.

Bardem a distribuit inițiativa pe Instagram Stories, amplificând astfel o campanie care adunase deja peste 150.000 de semnături.

De ce se cere înlăturarea lui Pink din funcția de la UNICEF

Controversa a început după ce rapperul Macklemore, aflat în turneul lui Ed Sheeran, a transmis de pe scenă mesajul „Free Palestine” („Palestina liberă”) și a vorbit despre criza umanitară din Fâșia Gaza.

Pink a criticat gestul rapperului, pe care l-a catalogat drept oportunist. De asemenea, artista a distribuit un mesaj al organizației StopAntisemitism, care îl acuza pe Macklemore că răspândește propagandă și sugera că Ed Sheeran ar trebui să le returneze banii pe bilete spectatorilor.

Reacția cântăreței a provocat critici în mediul online și a dus la apariția petiției susținute ulterior de Javier Bardem.

Autorii inițiativei susțin că pozițiile exprimate de Pink nu sunt compatibile cu principiile de imparțialitate și protecție a copiilor pe care, în opinia lor, ar trebui să le reprezinte un ambasador al bunăvoinței UNICEF.

Bardem, care și-a exprimat în repetate rânduri public susținerea pentru cauza palestiniană, a distribuit petiția și le-a cerut urmăritorilor să o semneze.

Ed Sheeran a vorbit despre situația din Gaza

Controversa s-a extins și asupra lui Ed Sheeran, după ce Macklemore a fost scos din programul turneului în urma mesajelor sale pro-palestiniene. Sheeran a susținut ulterior că decizia i-a aparținut promotorului turneului și nu lui.

Ulterior, în timpul unui concert susținut la Philadelphia, Ed Sheeran a vorbit despre situația din Gaza, pe care a descris-o drept „catastrofală, nejustificabilă și disproporționată”.

Potrivit Euronews, cântărețul britanic declarase anterior că nu se consideră un activist, dar că disputa provocată de apariția lui Macklemore l-a plasat în centrul unei dezbateri despre libertatea de exprimare și conflictul israeliano-palestinian.

Sheeran a precizat totodată că angajamentul față de fanii săi este esențial pentru el și a continuat turneul, în ciuda controverselor apărute în jurul concertelor sale.

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